Se hunde ferry con más de 350 personas a bordo en el sur de Filipinas; hay al menos 15 muertos

Basilan, Filipinas.- Un ferry con más de 350 personas a bordo se hundió la madrugada de este lunes 26 de enero de 2026 cerca de una isla en el sur de Filipinas, dejando al menos 15 personas muertas y más de 300 rescatadas, informaron autoridades locales.

El 'M/V Trisha Kerstin 3', una embarcación que transportaba pasajeros y carga entre islas, navegaba desde la ciudad portuaria de Zamboanga con destino a la isla de Jolo, en la provincia de Sulu, cuando aparentemente sufrió problemas técnicos y se hundió poco después de la medianoche. A bordo viajaban 332 pasajeros y 27 tripulantes, según el servicio de guardacostas.

El ferry se fue a pique en medio de condiciones climáticas favorables, a aproximadamente una milla náutica (casi dos kilómetros) de la aldea isleña de Baluk-baluk, en la provincia de Basilan, informó Romel Dua, comandante de la Guardia Costera de Filipinas. Detalló que un oficial de seguridad de la Guardia Costera se encontraba a bordo y fue quien dio la alerta inicial, lo que permitió el rápido despliegue de las labores de rescate. El oficial sobrevivió al accidente.

Entre los sobrevivientes se encuentra Mohamad Khan, quien relató que la embarcación se inclinó bruscamente hacia un costado antes de comenzar a llenarse de agua. "Todos nos separamos en el mar", dijo visiblemente afectado. Khan y su esposa fueron rescatados, pero su bebé de seis meses murió ahogado.

De acuerdo con el servicio de guardacostas, hasta el momento se ha logrado rescatar a 316 personas y se han recuperado al menos 15 cuerpos. Las autoridades indicaron que aún se desconoce la causa del hundimiento y que se llevará a cabo una investigación. Dua precisó que el ferry contaba con autorización para zarpar y no presentaba indicios de sobrecarga.

Fuente: Tribuna del Yaqui.