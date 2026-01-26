Canadá.- El pasado domingo 25 de enero de 2026, el primer ministro canadiense, Mark Carney, mencionó que su país no tiene intención de firmar un acuerdo de libre comercio con China, esto después de que Donald Trump amenazara con imponer aranceles del 100 por ciento al país vecino si firmaba un pacto comercial de esta naturaleza con Pekín. La postura canadiense se da en un momento de tensión comercial en América del Norte y se enmarca dentro de las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que regula las relaciones económicas entre los tres países.

"En virtud del T-MEC, tenemos el compromiso de no buscar acuerdos de libre comercio con economías que no sean de mercado sin previa notificación. No tenemos intención de hacerlo con China ni con ninguna otra economía que no sea de mercado", expresó Carney ante los medios de comunicación.

Tras amenazas de Trump, Canadá se niega a firmar acuerdo de libre comercio con China

El ministro canadiense dejó en claro que en su visita a Pekín se establecieron acuerdos, cuyo objetivo es corregir algunos problemas que surgieron en el último par de años durante los intercambios con el gigante asiático en sectores como el agrícola, el pesquero o el de vehículos eléctricos; también recordó que Ottawa acaba de acordar una cuota anual máxima de 49 mil de estos autos para que entren en Canadá con aranceles reducidos.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, fue interrogado en televisión acerca de por qué Trump, que hace menos de diez días se mostró favorable a un acuerdo Canadá-China, ha cargado de repente contra Ottawa, a lo que el secretario pareció apuntar al reciente discurso de Carney en el Foro Económico de Davos (Suiza): "No estoy seguro de qué está haciendo el primer ministro Carney, aparte de intentar aparentar ser virtuoso ante sus amigos globalistas en Davos. No creo que esté haciendo lo mejor para el pueblo canadiense".

Es importante mencionar que, en su conferencia en Davos, Carney afirmó que las potencias medias deben trabajar juntas para resistir el acoso y la coerción económica de las grandes potencias; aunque en ningún momento mencionó al presidente estadounidense, muchos afirman que su discurso molestó a Trump.

Bessent mencionó que el país vecino se convertirá en una puerta de entrada para que los chinos inunden EU con sus productos baratos; asimismo, Donald Trump replicó en redes sociales diciendo que China está tomando el control total y absoluto del que fuera el gran país de Canadá y que este mismo se está destruyendo sistemáticamente, expresando que el acuerdo con China es un desastre para Canadá.

Mark Carney responds to Donald Trump's threat of 100% tariffs:



"We have commitments under CUSMA not to pursue free trade agreements with non-market economies without prior notification. We have no intention of doing that with China or any other non-market economy." pic.twitter.com/cBOfUlqhWj — Harrison Faulkner (@Harry__Faulkner) January 25, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui