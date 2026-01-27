Corea del Sur recibe carta de Sheinbaum sobre más conciertos de BTS en México: ¿Qué respondió?

Seúl, Corea del Sur.- La próxima visita de BTS a México siendo tendencia, no solo en el país, sino ahora en el continente asiático. Ahora, el Gobierno de Corea del Sur confirmó que recibió una carta enviada por la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en la que solicita la intervención de las autoridades para que la agrupación de K-pop ofrezca más conciertos en territorio mexicano, ante la alta demanda de boletos.

Como te informamos en TRIBUNA, durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' del lunes 26 de enero de 2026, la mandataria mexicana informó que decidió enviar la misiva luego de las múltiples inconformidades expresadas por fanáticas del grupo, conocidas como el ARMY, quienes sufrieron dificultades para adquirir entradas durante la preventa y venta general. Asimismo, señaló que más de un millón de mexicanos desea ver a BTS, sin embargo, solo hay 150 mil lugares disponibles.

Corea del Sur confirma recepción de la misiva presidencial

De acuerdo con información confirmada vía telefónica a la agencia EFE (retomada por N+), el gobierno surcoreano recibió formalmente la carta enviada por Claudia Sheinbaum a su homólogo, el presidente Lee Jae-myung. En el documento, la presidenta mexicana plantea la posibilidad de que BTS pueda ofrecer más conciertos en México o, en su defecto, que se habiliten pantallas gigantes para que los seguidores que no lograron boletos puedan disfrutar del espectáculo.

La propia mandataria explicó que su intervención responde a la magnitud del fenómeno que representa la agrupación en el país y a la respuesta inmediata del público, que agotó las localidades disponibles en apenas 37 minutos.

¿Qué respondió Corea del Sur a Claudia Sheinbaum sobre BTS?

Según la agencia EFE, la oficina presidencial de Corea del Sur se encuentra analizando cuál será la respuesta oficial a la solicitud hecha por el gobierno mexicano. A la fecha de publicación de esta nota, no se ha definido si habrá una gestión directa ante la agrupación o su representación.

La expectativa ha crecido entre los seguidores de BTS, quienes esperan una resolución que permita ampliar el acceso a los conciertos programados en México.

Es importante señalar que estas acciones están siendo posibles gracias a las movilizaciones de ARMY, quienes desde que fueron informadas sobre este concierto, exigieron a Ticketmaster, a través de la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor) transparencia en los precios y venta de boletos. Al estar inconformes con la venta y pedir no comprar a revendedores, provocaron que la institución del gobierno mexicano analice una multa a la boletera.

Fuente: Tribuna del Yaqui