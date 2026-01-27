"Está a punto de caer": Trump asegura la caída de Cuba ante el cese de crudo venezolano

Iowa, Estados Unidos.- El mandatario estadounidense, Donald Trump, aseguró a la prensa antes de celebrar un mitin este martes 27 de enero de 2026 que la situación energética en Cuba ha llegado a un punto crítico, vinculando esta crisis a la interrupción del suministro de petróleo desde Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro del poder en Caracas. "Cuba está a punto de caer. Cuba es una nación que está muy cerca del colapso", afirmó el presidente.

El republicano subrayó que La Habana "obtenía su dinero de Venezuela, obtenía el petróleo de Venezuela, pero ya no lo tienen". Además, menciono que la isla experimenta una grave crisis energética que afecta profundamente sus condiciones internas. El respaldo petrolero venezolano representaba hasta ese entonces un factor clave para sostener la economía de Cuba y garantizar el funcionamiento de sectores esenciales, como la generación eléctrica y el transporte.

Trump aprovechó el mensaje para hablar de Venezuela, mencionando que tiene una presencia muy fuerte en ese país, exclamando que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y, afirmó, que su trabajo en colaboración con el gobierno interino de Delcy Rodríguez avanza de una manera excelente. "Ahora les irá mejor que nunca y vamos a estar ganando mucho dinero para ellos y mucho dinero para nuestro país. Tenemos una muy buena relación con los líderes de Venezuela", expresó.

El mandatario estadounidense sostiene con firmeza que el gobierno cubano tiene los días contados desde el ataque de Estados Unidos a Venezuela del pasado 3 de noviembre que se saldó con la captura de Maduro; asimismo, Washington considera que el fin del envío de crudo venezolano a la isla provocará un cambio de régimen en Cuba, país afectado por una grave crisis económica y social.

El Gobierno de Cuba advierte que no tolerará la intimidación ni las amenazas de Estados Unidos, que no descarta incluso el uso de la fuerza militar; además, ha condenado como un "acto de terrorismo" la intervención a Caracas. "No hay rendición ni claudicación posible, como tampoco ningún tipo de entendimiento sobre la base de la coerción o la intimidación. Cuba no tiene que hacer ninguna concesión política ni eso jamás estará en una mesa de negociaciones para un entendimiento entre Cuba y Estados Unidos", afirmó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

Fuente: Tribuna del Yaqui