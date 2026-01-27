Polémica en Italia: ICE estará presente en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Washington, Estados Unidos.- La participación de agencias de seguridad de Estados Unidos (EU) en eventos internacionales vuelve a generar controversia. A unas semanas del arranque de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, se confirmó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) apoyarán las labores de seguridad durante la justa deportiva.

El despliegue fue confirmado este martes 27 de enero de 2026 por un portavoz a la agencia AFP, quien precisó que la participación del ICE se limitará al apoyo en evaluación y mitigación de riesgos, principalmente aquellos asociados a organizaciones criminales transnacionales, sin asumir funciones operativas en territorio italiano.

¿Cuál será el papel del ICE en los Juegos Olímpicos de Invierno?

De acuerdo con el posicionamiento oficial, la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que opera bajo el paraguas del ICE, trabajará en coordinación con el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de Estados Unidos y con las autoridades del país anfitrión.

El objetivo, según se informó, es identificar amenazas potenciales relacionadas con delitos como cibercriminalidad, tráfico de armas, trata de personas y narcotráfico, áreas en las que el HSI tiene competencia. La agencia estadounidense subrayó que todas las operaciones de seguridad permanecen bajo la autoridad del Estado italiano y que el ICE no realizará labores de control migratorio fuera de Estados Unidos.

Debate y rechazo político en Italia

La posible presencia de agentes del ICE en los Juegos Olímpicos, programados del 6 al 22 de febrero de 2026 en Milano Cortina, ha generado fuerte polémica en Italia, especialmente tras la reciente muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante operativos migratorios en Minneapolis (Minnesota). En un inicio, autoridades italianas negaron la presencia del ICE y posteriormente minimizaron su rol, señalando que la cooperación estaría limitada a la protección de la delegación estadounidense.

Sin embargo, el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, expresó un rechazo frontal a esta colaboración. En declaraciones radiofónicas, aseguró que los agentes del ICE "no son bienvenidos" en la ciudad y cuestionó directamente al presidente estadounidense Donald Trump.

El anuncio también generó reacciones en el ámbito legislativo europeo. Alessandro Zan, eurodiputado del Partido Democrático de centroizquierda, calificó la participación del ICE como "inaceptable", argumentando que Italia no debe permitir la presencia de organismos que, a su juicio, vulneran derechos humanos y actúan sin control democrático.

