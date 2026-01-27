Trump anuncia una "gran investigación" sobre la muerte de Alex Pretti a manos de ICE en Minneapolis

Minneapolis, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que supervisará personalmente una 'gran investigación' sobre la muerte de Alex Pretti, un enfermero que falleció tras recibir disparos de agentes federales durante un operativo en Minneapolis, un hecho que ha provocado una fuerte indignación pública y ha obligado a la Casa Blanca a moderar su ofensiva de redadas migratorias en la ciudad.

La muerte de Pretti, ocurrida en plena vía pública, generó llamados inmediatos a investigaciones independientes y exhaustivas por parte de organizaciones civiles, autoridades locales y voces políticas dentro y fuera de Minnesota. De acuerdo con los reportes, Pretti no ofrecía resistencia violenta cuando fue interceptado por varios agentes de la Patrulla Fronteriza, quienes presuntamente le dispararon por la espalda tras desarmarlo.

Estamos llevando a cabo una gran investigación; quiero ver la investigación y voy a estar supervisándola", declaró el mandatario republicano ante medios de comunicación en la Casa Blanca, poco antes de partir hacia Iowa, donde tiene previsto pronunciar un discurso sobre la economía.

Además, Trump confirmó el envío de su zar fronterizo, Tom Homan, para asumir el rol de interlocutor con las autoridades locales, desplazando al oficial de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino, quien había liderado las redadas masivas en la ciudad durante las últimas tres semanas.

Como ya saben, Tom Homan se encuentra ahora en Minnesota. Se está reuniendo con el gobernador y con el alcalde, y me han dicho que todo va muy bien", afirmó el presidente.

Trump también sostuvo conversaciones con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, con el objetivo de evitar un deterioro de la seguridad. Frey indicó que espera que parte de los cerca de tres mil agentes federales desplegados por Washington comiencen a abandonar la ciudad incluso hoy mismo.

La muerte de Pretti incrementó la presión sobre la Casa Blanca debido al carácter militarizado del operativo federal en Minneapolis, activado a principios de enero tras acusaciones del presidente sobre supuestos casos de malversación de fondos federales vinculados a la comunidad somalí local.

Este caso es la segunda muerte de un residente de Minneapolis a manos de agentes federales de migración en menos de tres semanas. El pasado 7 de enero, Renée Good falleció durante otro operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que ha intensificado las críticas contra la estrategia migratoria del Gobierno federal en la ciudad.

