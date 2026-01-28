Ebrard inicia diálogo comercial con Estados Unidos para revisar aranceles y T-MEC

Ciudad de México.- Este miércoles 28 de enero de 2026, el titular de Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, inició una serie de reuniones de alto nivel en Washington D.C., Estados Unidos (EU), con el objetivo de reactivar el diálogo comercial bilateral y abordar temas clave como aranceles, exportaciones e inversiones, en un momento decisivo para la relación económica entre ambos países.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales oficiales, el funcionario federal confirmó que los encuentros marcan el arranque formal de las conversaciones entre México y EU, en el marco de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Desde Washington DC : pic.twitter.com/uufAiO2fKs — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 28, 2026

Reuniones con autoridades de EU

Como parte de la agenda oficial, Marcelo Ebrard sostendrá reuniones con Jamieson Greer, representante de Comercio de Estados Unidos, así como con Howard Lutnick, secretario de Comercio estadounidense. Estos encuentros fueron confirmados también por la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), que destacó la importancia de avanzar en los compromisos comerciales entre ambas naciones.

De acuerdo con lo informado, ambas delegaciones reconocieron avances significativos en los últimos meses y coincidieron en la necesidad de mantener un diálogo intensivo para atender barreras no arancelarias que afectan el intercambio comercial en América del Norte.

Revisión del T-MEC y otros temas prioritarios

Las conversaciones forman parte de la primera Revisión Conjunta del T-MEC, tratado que entró en vigor en julio de 2020 y que actualmente se encuentra en una etapa clave de evaluación. Entre los temas centrales se encuentra la discusión sobre reglas de origen más estrictas para bienes industriales estratégicos, así como una mayor cooperación en minerales críticos, considerados esenciales para las cadenas de suministro regionales.

Además, ambos gobiernos acordaron avanzar en una mayor alineación de su política comercial externa, con el objetivo de proteger a trabajadores y productores tanto en México como en EU. Otro punto relevante es el combate al dumping de productos manufacturados dentro de la región de América del Norte, una práctica que ha generado tensiones comerciales.

Ebrard señaló que la delegación mexicana acudió a Washington con una postura optimista y decidida, enfocada en defender los intereses del país y en generar condiciones que impulsen nuevas inversiones y fortalezcan el comercio regional.

Avances de hoy en Washington: pic.twitter.com/MVtxvRkaQW — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 28, 2026

Aranceles, exportaciones e inversión en la agenda bilateral

El secretario de Economía subrayó que uno de los ejes principales de las reuniones será el análisis de los aranceles vigentes y su impacto en la competitividad de los productos mexicanos. En este contexto, destacó que México busca soluciones que permitan mantener el dinamismo exportador y atraer capital extranjero, especialmente en sectores estratégicos.

Durante su participación, Ebrard también hizo referencia al desempeño reciente de las exportaciones mexicanas. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el valor de las exportaciones del país alcanzó los 664,837.2 millones de dólares en 2024, la cifra más alta registrada desde 1991. Este récord, explicó, se logró a pesar de las presiones comerciales y arancelarias, lo que consideró un indicador positivo de la fortaleza del comercio exterior mexicano y de su papel como principal socio comercial de EU.

Fuente: Tribuna del Yaqui