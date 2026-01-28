Marco Rubio califica de 'productiva y respetuosa' la relación con el gobierno de Delcy Rodríguez

Washington, Estados Unidos.- El secretario de Estado, Marco Rubio, en una reciente conferencia subrayó que aún queda mucho trabajo pendiente por hacer con Venezuela, además de destacar que importan los hechos, no las palabras; sin embargo, ha descrito la relación con el gobierno provisional que encabeza Delcy Rodríguez como productiva y respetuosa. La comparecencia de Rubio es la primera en público ante un comité del congreso desde el pasado mayo.

También han cesado las amenazas realizadas en sus anteriores declaraciones, en las que había advertido sobre el uso de la fuerza si las autoridades en Caracas no cooperaban de modo suficiente con Washington, para resaltar los progresos alcanzados. Marco Rubio brindó su declaración en una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para explicar los planes de su gobierno sobre Venezuela.

Según declaraciones del secretario de Estado, Washington está logrando más progresos en estas últimas cuatro semanas de lo que anticipaba antes de dar el visto bueno a aquella operación. "No vamos a dar un giro de 180 grados a todo esto en una sola noche, pero estamos logrando buenos progresos; es el mejor plan y desde luego estamos mejor en Venezuela de lo que estábamos hace cuatro semanas. Creo y espero que estaremos mejor en tres meses, o en nueve, de lo que hubiéramos estado si Maduro hubiera seguido donde estaba", expresó.

También ha expresado su optimismo sobre la reapertura en un futuro próximo de la embajada de Estados Unidos en Caracas, afirmando que su administración está incurriendo en la reapertura de esa embajada. El resto vendrá sufragado por el sector petrolero del país, su motor económico, que Estados Unidos quiere restaurar y en el que pretende que sus empresas tengan una posición ventajosa.

Rubio reveló que el plan de tutelaje que prevé Estados Unidos para Venezuela se divide en tres fases: en la primera, la de estabilización, los trabajos se centrarán en restablecer la infraestructura para que el país y el sector petrolero, que es su motor económico, puedan funcionar. Después llegará una etapa de recuperación, sobre todo económica, tras la que se producirá una transición para la celebración de elecciones democráticas. La administración Trump ha admitido que es un proceso que puede durar años.

"Una Venezuela amistosa, estable, próspera y democrática, en la que todos los elementos de la sociedad estén representados y se celebren elecciones justas y libres. Si la oposición no tiene acceso a los medios, si los candidatos de oposición no pueden figurar en las papeletas a causa del gobierno, eso no son elecciones justas y libres. No vamos a llegar a unas elecciones justas y libres en solo tres semanas; es algo que llevará tiempo", mencionó Marco Rubio.

La comparecencia de Rubio ante los senadores llega después de que esta misma semana la presidenta en funciones venezolana haya declarado que su gobierno no acepta órdenes externas y Venezuela ha tenido bastante de interferencia estadounidense. Preguntado por esas afirmaciones este martes 27 de enero, Trump respondió que no la ha escuchado y, en cambio, subrayó su muy buena relación con las autoridades provisionales.

