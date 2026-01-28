Trump asegura que flota enviada a Irán está lista para actuar "como en Venezuela"

Washington, Estados Unidos.- Las intervenciones de Estados Unidos (EU) podrían continuar, tal como en Venezuela. Ahora, el presidente de esta nación, el empresario republicano Donald Trump, lanzó este miércoles 28 de enero de 2026 una advertencia directa a Irán al asegurar que la flota naval enviada a la región está preparada para actuar con rapidez y violencia si no se alcanza un acuerdo.

El mensaje, difundido desde tempranas horas este miércoles en la red social del mandatario, Truth Social, ha generado tensión por la referencia a una posible acción militar similar a la aplicada a inicios de año en Caracas, Venezuela, donde el líder político Nicolás Maduro y su esposa, Cecilia Flores, fueron detenidos por el Ejército de EU, en medio de un bombardeo que dejó 40 muertos. Ahora, esta nueva advertencia ocurre mientras una armada estadounidense se dirige hacia Medio Oriente.

Trump advierte a Irán: Flota de EU está lista para actuar. Foto: Facebook

Trump confirma despliegue militar hacia Irán

De acuerdo con lo informado por el propio mandatario estadounidense, la flota enviada a Irán es una armada de gran escala, incluso mayor que la desplegada previamente en Venezuela. En su mensaje Trump afirmó que este contingente naval se desplaza con rapidez, poder y determinación, y que se encuentra completamente listo para cumplir su misión.

El presidente señaló que la flota es encabezada por el portaaviones Abraham Lincoln, uno de los principales activos militares de la Marina de Estados Unidos, y subrayó que cuenta con la capacidad necesaria para actuar de inmediato si la situación lo requiere. El mandatario añadió que, como en el caso de Venezuela, la flota enviada a Irán está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez y violencia, si es necesario.

El jefe de Estado recalcó que se trata de una fuerza "entusiasta" y con alto poder operativo.

Llamado a un acuerdo para evitar un nuevo ataque

Trump también aprovechó el mensaje para exhortar a Irán a llegar a un trato y evitar que se repita un episodio violento. Recordó que en el pasado no se alcanzó un acuerdo y que ello derivó en lo que denominó la 'Operación Martillo de Medianoche', la cual describió como una destrucción masiva en territorio iraní. "El próximo ataque será mucho peor", advirtió el presidente estadounidense en ese entonces.

#Mundo | El presidente de EU, Donald Trump, insiste que a los narcotraficantes “ahora los atrapamos en tierra”; aseguró que las drogas traficadas vía marítima han disminuido un 97 por ciento uD83DuDD34 pic.twitter.com/ElAKgygWOA — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 28, 2026

Finalmente, el mandatario expresó su expectativa de que Irán acceda a negociar un acuerdo justo y equitativo, cuyo eje principal sea que el país no cuente con armas nucleares. Aseguró que dicho acuerdo beneficiaría a todas las partes involucradas, pero advirtió que el tiempo para alcanzarlo es limitado.

Esperemos que Irán se siente pronto a la mesa de negociaciones y negocie un acuerdo justo y equitativo —sin armas nucleares— que beneficie a todas las partes. ¡El tiempo se acaba, es realmente esencial!", dijo Trump.

Fuente: Tribuna del Yaqui