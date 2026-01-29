Demócratas visitan a Liam Conejo, niño de 5 años detenido junto a su padre por el ICE en Mineápolis

Texas, Estados Unidos.- Este miércoles 29 de enero, representantes del Partido Demócrata de Estados Unidos (EU) visitaron a Liam Conejo, el niño ecuatoriano de 5 años que, junto con su padre, fue detenido tras un operativo migratorio en Mineápolis; situación que desató una serie de protestas en Minnesota y otros puntos del país. La reunión se realizó en un centro de detención federal en Texas, donde ambos permanecen recluidos mientras continúa el proceso legal relacionado con su detención.

Los legisladores Joaquín Castro y Jasmine Crockett se reunieron con el menor, Liam Conejo Ramos, y con su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, durante aproximadamente 30 minutos, en una sala de audiencias del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, ubicado en Dilley, cerca de San Antonio.

¿Cuál es el estado del menor?

De acuerdo con Joaquín Castro, durante el encuentro el padre del niño relató que Liam ha estado durmiendo mucho; pregunta con frecuencia por su madre y por sus compañeros de clase, al tiempo que expresa su deseo de regresar a la escuela. La visita ocurrió mientras, en el exterior de la instalación, se desarrollaban manifestaciones en apoyo a los detenidos.

Durante una conferencia de prensa, en la que varios demócratas exigieron la liberación de Liam y de otras personas detenidas, Castro envió un mensaje directo al presidente Donald Trump: señaló que tiene nietos de edades similares a los niños retenidos. Pidió que se considere cómo se sentirían si estuvieran en una situación similar.

Así fue la polémica detención de Liam en Mineápolis

La detención ocurrió el pasado 20 de enero, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a Liam y a su padre en Mineápolis, como parte de un operativo que generó movilizaciones ciudadanas y protestas multitudinarias en la ciudad. En redes sociales se viralizó una fotografía del menor, en la que aparece con un gorro de invierno azul y una mochila, imagen que provocó una fuerte reacción pública.

Castro calificó el caso como un ejemplo de lo que describió como una "monstruosidad del sistema del ICE y del sistema de detención".

Vecinos y funcionarios escolares señalaron que los agentes habrían utilizado al niño como "carnada", al pedirle que tocara la puerta de su casa para que su madre respondiera. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó esa versión y la calificó como una "absoluta mentira". Según el DHS, el padre huyó a pie y dejó al niño dentro de un vehículo en marcha frente a su domicilio, aunque esta versión también ha sido rechazada por testigos.

Orden judicial y situación legal

Este lunes 26 de enero, un juez federal emitió una orden temporal que prohíbe al Gobierno Federal expulsar a estas personas de EU mientras se revisa la legalidad de su detención.

Por su parte, la legisladora Jasmine Crockett señaló que Liam fue uno de varios niños con los que se reunieron en el centro de detención. Indicó que los menores dijeron que no están recibiendo educación, y que a los legisladores se les informó que los detenidos no tendrían antecedentes penales, ya que de ser así no podrían permanecer en esa instalación.

