ICE detiene en EU a empresario mexicano y anuncia su deportación: ¿De qué acusan a Carlos Valenzuela?

Houston, Estados Unidos.- Este jueves 29 de enero de 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) se pronunció a través de la red social X (antes Twitter), donde confirmó la detención del empresario mexicano Carlos Federico, de 63 años, a quien la dependencia estadounidense calificó como un "delincuente indocumentado" que presuntamente intentó evadir la justicia de su país.

De esta manera, en el comunicado dejó en claro que Valenzuela Cadena habría intentado permanecer oculto dentro de la Unión Americana: "El delincuente indocumentado mexicano Carlos Federico Valenzuela Cadena intentó, sin éxito, esconderse en Estados Unidos", aseveró la agencia del gobierno federal, mientras adjuntó una fotografía de un hombre de la tercera edad que generó diversas reacciones en redes sociales.

Es importante destacar que la detención se llevó a cabo en Houston, Texas, el pasado 16 de enero de 2026, como parte de un operativo enfocado en localizar y capturar a personas con órdenes judiciales pendientes en sus países de origen. En lo que respecta a su situación legal, trascendió que habría sido requerido por autoridades mexicanas por presuntos delitos relacionados con crimen organizado, fraude y extorsión; sin embargo, hasta el momento las autoridades de México no se han pronunciado oficialmente sobre el caso.

Detenido en Estados Unidos

En este medio estaremos atentos a cualquier información adicional, ya que se conocen pocos detalles sobre los pormenores de sus supuestos actos ilícitos. "Lo entregaremos a las autoridades mexicanas para que responda por sus presuntos delitos", afirmó el ICE, institución que en semanas recientes ha sido blanco de críticas por parte de la ciudadanía, tras las muertes de Renee Nicole Good, Pretti y Alex Pretti, este último un enfermero estadounidense de 37 años, ambos abatidos por agentes federales.

"Lo entregaremos a las autoridades mexicanas para que enfrente las consecuencias de sus presuntos crímenes; Estados Unidos no es un refugio seguro para quienes huyen de la justicia. Bajo el presidente Trump, el país ya no es un refugio para los criminales indocumentados", concluyó el escrito, haciendo énfasis en las políticas migratorias establecidas por el actual presidente de la nación, Donald Trump.

