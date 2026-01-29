Trump afirma que Putin aceptó no atacar Ucrania durante una semana por el frío extremo

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer miércoles 29 de enero de 2026 que su homólogo ruso, Vladímir Putin, aceptó su petición de no bombardear Ucrania durante una semana debido a las temperaturas extremas que afectan a la región.

Durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca, Trump explicó que solicitó directamente al mandatario ruso que se abstuviera de atacar Kiev y otras ciudades y pueblos ucranianos ante la ola de frío récord que azota al país.

Personalmente, le pedí al presidente Putin que no bombardeara Kiev ni las ciudades y pueblos durante una semana y aceptó no hacerlo. No es solo frío. Es extraordinario. Hace un frío récord allí", afirmó.

Trump sostiene que logró frenar ataques rusos en Ucrania

Recomendaciones

El presidente estadounidense señaló que recibió recomendaciones de no realizar la llamada por considerar que podría ser una 'pérdida de tiempo', pero celebró la respuesta positiva de Putin, sin ofrecer mayores detalles sobre la conversación.

Estamos muy contentos porque, además de todo, lo último que necesitan los ucranianos es que les caigan misiles en sus pueblos y ciudades", añadió.

Trump aseguró además que la noticia fue recibida con sorpresa de parte de Ucrania y que la población se mostró "muy contenta" tras su difusión en los medios de comunicación.

Rusia habría aceptado detener bombardeos en Ucrania por frío extremo

Estas declaraciones se realizan un día después de que Rusia lanzara un ataque nocturno con 105 drones de largo alcance contra territorio ucraniano, que dejó al menos tres víctimas mortales en la región de Zaporiyia. Según la Fuerza Aérea de Ucrania, 84 drones fueron neutralizados por las defensas aéreas, mientras que otros 18 impactaron en siete localizaciones distintas del país.

En las últimas semanas, millones de personas en Kiev y otras regiones de Ucrania han sufrido cortes prolongados de calefacción y electricidad debido a los ataques rusos contra infraestructuras energéticas, en medio del invierno.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió en su discurso nocturno a la nación que Rusia prepara nuevos ataques masivos contra el sistema energético. La advertencia coincide con la previsión de un nuevo descenso de las temperaturas, que podrían alcanzar los 20 grados bajo cero este fin de semana en Kiev y otras regiones del país, tras un breve aumento por encima de los 0 grados registrado ayer miércoles en la capital.

Fuente: Tribuna del Yaqui.