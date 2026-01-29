Ciudad de México.- Este jueves 29 de enero de 2026, el presidente estadounidense, Donald Trump, mencionó haber tenido una conversación por llamada con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, centrada en la frontera y en la lucha contra el tráfico y el comercio de drogas; sin embargo, elogió a la mandataria mexicana, catalogándola de ser una líder maravillosa e inteligente. Además, agregó que la comunicación fue muy productiva y acordaron próximas reuniones.

"Tuve una conversación telefónica muy productiva con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Fue muy positiva para ambos países. Gran parte de la conversación se centró en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio. Pronto volveremos a hablar y, en última instancia, programaremos reuniones en nuestros respectivos países; México tiene un líder maravilloso e inteligente", mencionó Trump en sus redes sociales.

Una líder maravillosa: Trump elogia a Sheinbaum tras llamada y acuerdan primeros encuentros

La llamada se realizó un día después de que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reuniera con el jefe de la Oficina Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, en Washington, y acordaran iniciar conversaciones formales sobre posibles reformas al acuerdo de negocios entre Estados Unidos, México y Canadá (TMEC).

Dicho acuerdo comercial ha protegido a México de los aranceles de Trump, ya que los productos que cumplen con sus normas de origen pueden ingresar a Estados Unidos libres de aranceles. Esta es la segunda conversación que sostienen ambos mandatarios en el último mes, luego de las amenazas del estadunidense de ataques a carteles mexicanos del narcotráfico.

Sheinbaum expuso, durante su conferencia de prensa matutina, que durante el diálogo se acordó mantener los canales de comunicación abiertos entre ambos gobiernos; también destacó que la llamada duró alrededor de unos 40 minutos y hablaron de varios temas, entre ellos, la seguridad.

También afirmó, en cuanto a lo comercial, que aunque se abordó el tema del TMEC, todavía no hay nada concreto, pero el avance va muy bien. Durante la conversación también hablaron sobre Canadá, luego del discurso del primer ministro Mark Carney, en el Foro de Davos, en el que criticó las políticas del presidente de Estados Unidos.

La mandataria mexicana mencionó que Donald Trump aprovechó la llamada para invitarla a visitar Estados Unidos; sin embargo, no quedaron en una fecha en particular. El intercambio ocurre en un momento clave de la relación entre México y Estados Unidos, marcada por negociaciones comerciales, cooperación en materia de seguridad y migración. El Gobierno de México ha dejado claro que su relación con Washington se basa en el diálogo, la cooperación y el respeto a la soberanía de ambos países, principios que Sheinbaum ha subrayado desde el inicio de su administración en octubre de 2024.

Fuente: Tribuna del Yaqui