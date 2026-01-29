¿Va contra México? Trump impone aranceles a países que vendan o suministren petróleo a Cuba

Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a bienes de cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba. De acuerdo con lo dicho por la Casa Blanca, la medida busca proteger la seguridad nacional y la política exterior del país frente a lo que califican como acciones del régimen cubano.

La medida se da en medio de la controversia de los envíos de petróleo que hace México a Cuba a través de Petróleos Mexicanos (Pemex); la misma presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el envío de petróleo a Cuba se realiza por dos vías distintas: mediante contratos comerciales establecidos por Pemex y a través de ayuda humanitaria.

"Hay dos vías por las que se entrega petróleo a Cuba. Una es a través de contratos que establece Petróleos Mexicanos con alguna institución del gobierno cubano. La otra es la ayuda humanitaria, que también se envía petróleo por ayuda humanitaria, como otras cosas que se envían por ayuda humanitaria", dijo Sheinbaum en su conferencia de ayer miércoles 28 de enero de 2026.

La información que dio a conocer la autoridad estadounidense señala que la Orden Ejecutiva, firmada por Trump, declara una emergencia nacional y establece un proceso para imponer aranceles a bienes provenientes de países que vendan o de cualquier otra forma suministren petróleo a Cuba, con el fin de proteger la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos frente a las acciones y políticas malignas del régimen cubano.

Además, se establecen tres puntos:

La orden impone un nuevo sistema arancelario que permite a Estados Unidos aplicar aranceles adicionales a las importaciones de cualquier país que, de manera directa o indirecta, proporcione petróleo a Cuba.

La orden autoriza al secretario de Estado y al secretario de Comercio a tomar todas las acciones necesarias, incluida la emisión de reglas y lineamientos, para implementar el sistema arancelario y las medidas relacionadas.

El presidente podrá modificar la orden si Cuba o los países afectados adoptan medidas significativas para enfrentar la amenaza o alinearse con los objetivos de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui