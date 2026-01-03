Delcy Rodríguez afirma que Venezuela no será "colonia" de Estados Unidos y exige liberación de Nicolás Maduro

Caracas, Venezuela.- La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que el país no será una "colonia" de Estados Unidos y aseguró que el gobierno venezolano defenderá su soberanía frente a lo que calificó como una agresión extranjera, tras la detención del presidente Nicolás Maduro por autoridades estadounidenses. Además, reitero: "El único presidente es Nicolás Maduro".

En conferencia de prensa, Rodríguez convocó al Consejo de Defensa de la Nación y exigió la liberación inmediata de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, a quienes acusó de haber sido "secuestrados" por Estados Unidos. "Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro, único presidente de Venezuela", declaró.

Donald Trump: nosotros vamos a gobernar a Venezuela, hasta que concluya su transición democrática.



Delcy Rodríguez: el único presidente es Nicolás Maduro. Y activa el mecanismo para mantenerse en el gobierno. pic.twitter.com/NAoDvUEVcn — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) January 3, 2026

La vicepresidenta destacó que en el Consejo de Defensa de la Nación participan todos los actores políticos del país, incluido el alto mando militar, y aseguró que la respuesta no se limita a las instituciones, sino que también el pueblo venezolano se mantiene movilizado. "En las calles también el pueblo se está activando", afirmó.

Delcy Rodríguez apeló al discurso histórico y recordó palabras atribuidas a Simón Bolívar en la Carta de Jamaica, al señalar que Venezuela ya ha sido libre y que ahora enfrenta intentos de "esclavización" por parte de potencias extranjeras. Insistió en que el país no aceptará imposiciones externas ni injerencias en sus asuntos internos.

En contraste, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Delcy Rodríguez colaborará con Washington. "No tiene elección", afirmó el mandatario, quien adelantó que empresas petroleras operarán en Venezuela y que los recursos generados permanecerán en el país.

Trump reiteró además sus acusaciones contra Nicolás Maduro, a quien calificó como "narcoterrorista", y sostuvo que existen pruebas de presuntas operaciones de tráfico de drogas entre Venezuela y Estados Unidos. "Se acabó la dictadura de Nicolás Maduro, el pueblo de Venezuela es libre", declaró.

Por su parte, el jefe de la operación estadounidense en Venezuela, Dan Caine, informó que el operativo denominado 'Determinación Absoluta' llevó meses de planeación y entrenamiento, y que en él participaron más de 50 bombarderos, en una de las acciones militares más amplias ejecutadas por Estados Unidos en la región.

"Nicolás Maduro es un narcoterrorista que enfrentará la justicia en Estados Unidos"



Donald Trump afirma que hay pruebas para comprobar operaciones de tráfico de drogas en Venezuela y Estados Unidos. pic.twitter.com/ASPlF4YAaZ — Animal Político (@Pajaropolitico) January 3, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui