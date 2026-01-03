FILTRAN las PRIMERAS FOTOS y VIDEO de Nicolás Maduro en su llegada a Nueva York, Estados Unidos

Nueva York, Estados Unidos.- Se han filtrado las primeras imágenes de Nicolás Maduro en territorio estadounidense, esto en su llegada al Aeropuerto Internacional Stewart en Nueva York. Tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, bajaron la escalera a las 17:23 horas locales (tiempo Nueva York).

Ambos bajaron de un avión Boeing 757, el cual partió de Guantánamo, Cuba, hasta Estados Unidos. Maduro bajó con las manos esposadas y acompañado de un fuerte dispositivo de seguridad. Durante la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026, Estados Unidos comenzó con la 'Operación Resolución Absoluta', en la que el país gobernado por Donald Trump estuvo trabajando por meses para preparar la intervención en Venezuela.

En el siguiente video se muestra cómo Nicolás Maduro caminó detenido, esposado y custodiado por agentes de la DEA (Administración de Control de Drogas), tras descender de la aeronave que lo trajo a Nueva York desde el Caribe.

"Se acabó la dictadura de Nicolás Maduro, el pueblo de Venezuela es libre", afirmó el presidente estadounidense y confirmó que, bajo sus órdenes, las fuerzas armadas de Estados Unidos lanzaron hoy "un asalto espectacular, no visto desde la Segunda Guerra Mundial, en el corazón de Caracas para llevar ante la justicia al dictador Nicolás Maduro".

Al llegar a la base de la DEA, Nicolás Maduro dijo "buenas noches" y deseó un feliz Año Nuevo; en las imágenes se le ve relajado y hasta sonriendo. También se ha dado a conocer otro video de cuando Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, llegan a Nueva York, a las oficinas de la DEA, rodeados de agentes después de su captura en Caracas.

Más imágenes del dictador venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en Nueva York rodeados de agentes de la DEA después de su captura en Caracas.



Delcy Rodríguez debe asumir como presidenta encargada

Mientras tanto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordena que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma como presidenta encargada del país tras la captura de Nicolás Maduro. Este mismo sábado 3 de enero, Delcy Rodríguez aseguró que el único presidente de Venezuela es Nicolás Maduro. "Venezuela no se rinde ni volverá a ser colonia de nadie, ni de antiguos ni de nuevos imperios". Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó que su país estaría a cargo de Venezuela en lo que puede garantizarse una transición ordenada.

