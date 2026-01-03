FILTRAN primera FOTO de Nicolás Maduro tras su DETENCIÓN; Donald Trump confirma su traslado a Nueva York

Caracas, Venezuela. – Tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de agentes estadounidenses, hecho que ha generado diversas reacciones a nivel internacional, su homólogo Donald Trump publicó, a través de su cuenta en la red social Truth Social, la primera imagen oficial del mandatario venezolano. En la fotografía se le observa a bordo del USS Iwo Jima, mientras era trasladado a la ciudad de Nueva York, donde se le imputarán cargos por presunto narcoterrorismo.

En dicha imagen se aprecia al funcionario con una sudadera y pants de color gris; además, porta audífonos y lentes oscuros. De lo poco que se logra distinguir, se observa que en sus manos sostiene una botella de agua. En las últimas horas, este tema se ha convertido en asunto de conversación a nivel internacional, incluso hubo pronunciamientos como el del gobierno de México, que solicitó la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), condenando "las acciones militares".

Es necesario recordar que durante la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026, alrededor de las 02:00 horas (tiempo local), comenzaron los bombardeos tanto en Caracas como en otras regiones de Venezuela. No pasó mucho tiempo para que Trump confirmara que habían sido detenidos Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados fuera del país, generando una oleada de reacciones.

Fotografía que compartió Donald Trump

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un gran ataque contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto a su mujer, capturado y llevado fuera del país", escribió en redes sociales el republicano. Posteriormente, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que ambos detenidos enfrentarán cargos por narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas ante una corte federal en Manhattan, Nueva York.

#Mundo | El presidente Trump anuncia que EU va a gobernar Venezuela “hasta que llegado el momento se pueda hacer una transición segura” uD83DuDDE3?uD83CuDF0E



uD83DuDCF9 @TelemundoNews pic.twitter.com/qDeWEU8kaq — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 3, 2026

"En nombre de todo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, me gustaría dar las gracias al presidente Trump por tener el valor de exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, así como expresar un enorme agradecimiento a nuestros valientes militares que llevaron a cabo la increíble y altamente exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales", escribió Pam Bondi en X (antes Twitter).

Fuente: Tribuna del Yaqui