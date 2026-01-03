(FOTOS) Última hora: Nicolás Maduro y su esposa LLEGAN a Nueva York tras ser CAPTURADOS por Estados Unidos

Nueva York, Estados Unidos.- Después de haber sido capturados por Estados Unidos en Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, aterrizaron en Nueva York, donde están acusados de varios delitos. Ambos bajaron del avión acompañados de agentes del FBI (Oficina Federal de Investigación o Buró Federal de Investigaciones). Aquí las históricas imágenes.

Se trata de las primeras fotos de Nicolás Maduro en Estados Unidos tras haber sido capturado; ambos llegaron a la base de la Guardia Nacional Aérea Stewart, al norte de la ciudad de Nueva York, para enfrentar cargos por terrorismo y narcotráfico, así como otros. Según la cadena CNN, Maduro será llevado al Metropolitan Detention Center (MDC), una cárcel federal ubicada en Brooklyn, a la espera de su primera comparecencia ante un juez. Su esposa también quedó bajo custodia.

Nicolás Maduro llega a Nueva York tras ser capturado por Estados Unidos

Tanto Maduro como su esposa bajaron la escalera a las 17:23 horas locales (tiempo Nueva York). Ambos bajaron de un avión Boeing 757, el cual partió de Guantánamo, Cuba, hasta Estados Unidos. Maduro bajó con las manos esposadas y acompañado de un fuerte dispositivo de seguridad.

¿De qué acusa Estados Unidos a Nicolás Maduro?

Un Gran Jurado en Nueva York presentó una acusación formal contra Nicolás Maduro, señalándolo como aliado de organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín 'El Chapo' Guzmán, y Los Zetas. Según la acusación, Maduro y otros altos funcionarios venezolanos habrían conspirado durante años con organizaciones criminales para introducir cocaína a Estados Unidos.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro junto con su esposa viajó de Guantánamo a Nueva York, bajo un fuerte dispositivo de seguridad

¿De qué otros delitos se le acusa a Trump?

Narcoterrorismo

Apoyo al comercio internacional de drogas

Conspiración para inundar a Estados Unidos de drogas

Uso del narcotráfico como arma contra Estados Unidos

Dirigir una empresa criminal desde el Estado venezolano

Vínculos con organizaciones criminales y grupos considerados terroristas

Sobre la captura de Maduro, Donald Trump afirmó: "Bajo mis órdenes, las fuerzas armadas de Estados Unidos lanzaron hoy un asalto espectacular, no visto desde la Segunda Guerra Mundial, en el corazón de Caracas para llevar ante la justicia al dictador Nicolás Maduro".

JUST IN: Incredible sight as Nicolas Maduro is SURROUNDED by federal agents after being hauled off the plane



FAFO.



THIS IS WHAT JUSTICE LOOKS LIKE!

Nicolás Maduro baja del avión que lo trasladaba hacia Nueva York.



Es escoltado con un fuerte operativo.



pic.twitter.com/6oPxWi9xcZ — Azucena Uresti (@azucenau) January 3, 2026

