María Corina Machado afirmó que ha llegado la "hora de la libertad" para Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro

Caracas, Venezuela.- Tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas por fuerzas estadounidenses, la líder opositora María Corina Machado afirmó que Venezuela ha iniciado su camino hacia la libertad. En un comunicado emitido este 3 de enero de 2026, la Premio Nobel de la Paz aseguró que el exmandatario ahora deberá rendir cuentas ante la justicia internacional. Según Machado, la detención ocurrió luego de que Maduro rechazara una salida negociada, lo que llevó a que Estados Unidos ejecutara la operación para su captura.

La dirigente enfatizó que el movimiento opositor se encuentra listo para asumir el mando y ejecutar el mandato popular obtenido en las urnas. Machado hizo un llamado urgente a la ciudadanía para mantenerse "vigilante, activa y organizada hasta que se concrete la Transición Democrática". Para la líder, este momento representa el fin de un ciclo de lucha de muchos años y el inicio de una etapa donde la soberanía nacional volverá a regir el destino del país, permitiendo "poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa".

Venezolanos, llegó la hora de la libertad. — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 3, 2026

Machado fue clara al señalar que Edmundo González Urrutia, como ganador de los comicios del 28 de julio, debe asumir de inmediato su rol de presidente legítimo y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional. En su mensaje, exhortó a los militares y soldados a reconocer esta nueva autoridad y acatar el orden constitucional. El objetivo principal de este nuevo gobierno será restablecer el orden interno, fomentar el desarrollo económico y crear condiciones necesarias para que los venezolanos que emigraron puedan regresar pronto a sus hogares.

En su comunicación, la líder se dirigió tanto a los ciudadanos que permanecen en el país como a los que están en el exterior. A los primeros les pidió estar atentos a las próximas instrucciones que se darán por canales oficiales para avanzar en la toma del poder. Machado destacó que la colaboración de todos los sectores es fundamental para garantizar que el proceso de cambio sea ordenado y pacífico.

Finalmente, el reporte coincide con el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien confirmó a través de sus redes sociales el éxito de la operación a gran escala en Venezuela: "Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país". Machado cerró su mensaje con un tono de esperanza y firmeza; "Vamos de la mano de Dios, hasta el final", concluyó la dirigente en este día histórico para la nación.

#Mundo | El presidente Trump anuncia que EU va a gobernar Venezuela "hasta que llegado el momento se pueda hacer una transición segura"



@TelemundoNews — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 3, 2026

