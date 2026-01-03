New York Times reporta al menos 40 MUERTOS tras ataques en Venezuela en captura de Nicolás Maduro

Caracas, Venezuela.- Como TRIBUNA te ha informado, el gobierno de Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores en una operación militar después de atacar y bombardear varios puntos en Venezuela. Tras esto, el medio estadounidense The New York Times reportó que al menos 40 personas murieron tras los ataques registrados la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026. El diario cita como fuente a un alto funcionario venezolano bajo condición de anonimato.

A través de su red social Truth Social, Trump aseguró que ordenó un ataque a gran escala en territorio venezolano y confirmó la detención del presidente sudamericano. "Los Estados Unidos de América han llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país. Esta operación se ha realizado en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses", publicó.

De acuerdo con CBS News, que citó a fuentes con conocimiento del operativo, la captura de Maduro habría sido realizada por la Fuerza Delta, la unidad de misiones especiales de élite del ejército estadounidense. Trump aseguró que no hubo bajas entre los soldados estadounidenses que participaron en la operación, aunque reconoció que algunos resultaron heridos. Posteriormente, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, confirmó que una de las aeronaves utilizadas fue impactada durante el operativo, pero logró mantenerse operativa y regresar de manera segura.

La cifra de al menos 40 fallecidos difundida por The New York Times es la primera que se da a conocer desde el inicio de la operación estadounidense en Venezuela. Hasta el momento, autoridades oficiales no han confirmado si los números reportados son correctos. En una entrevista con el tabloide New York Post, Trump también afirmó que "muchos cubanos" habrían muerto durante la operación, aunque no ofreció mayores detalles al respecto.

Maduro es llevado a Estados Unidos

De momento, Nicolás Maduro ya se encuentra en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, donde será llevado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, esto después de que un Gran Jurado en Nueva York presentó una acusación formal en su contra.

Fuente: Tribuna del Yaqui