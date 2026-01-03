ONU alerta de "precedente peligroso" en Venezuela tras ofensiva de EU y captura de Nicolás Maduro

Caracas, Venezuela. – Como hemos informado en TRIBUNA, la madrugada de este sábado 3 de diciembre de 2026, Estados Unidos logró la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores. Previamente, se había iniciado una intervención militar en territorio venezolano, lo que motivó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunciara al respecto. A continuación, todos los detalles.

En un comunicado de prensa, Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, señaló que António Guterres está preocupado por las implicaciones del ataque aéreo previo a la detención del mandatario, quien encabezaba el gobierno desde 2013. De igual manera, el ex alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2005-2015) advirtió que esta situación podría tener serias repercusiones para la región.

"Independientemente de la situación en Venezuela, estos acontecimientos constituyen un precedente peligroso. El Secretario General sigue subrayando la importancia del pleno respeto —por parte de todos— del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas. Le preocupa profundamente que no se hayan respetado las normas del derecho internacional", afirmó Stéphane Dujarric.

Guterres hizo un llamado a que todas las partes involucradas dialoguen para alcanzar acuerdos esto sin comprometer los derechos humanos ni el Estado de derecho. Asimismo, recalcó que la operación militar se realizó sin un mandato de Naciones Unidas ni respaldo multilateral, lo que representa la mayor preocupación frente a este hecho y podría agravar la situación en la región.

En cuanto a las declaraciones más recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este confirmó hace unas horas durante una conferencia de prensa que su gobierno se encargará de Venezuela "hasta que llegado el momento se pueda hacer una transición segura", enfatizó el mandatario republicano. Asimismo, señaló que el objetivo principal es garantizar "paz, libertad y justicia".

