¿QUÉ PASÓ EN VENEZUELA? EN VIVO: EU ataca a Venezuela; MINUTO A MINUTO después de la captura de Nicolás Maduro

Estados Unidos.- La noche de ayer viernes 2 de enero de 2026, Estados Unidos comenzó una intervención militar en Venezuela que finalizó esta madrugada de sábado 3 de enero de 2026 con la captura del presidente venezolano desde 2013, Nicolás Maduro, y su esposa. El gobierno de Estados Unidos los acusa de narcoterrorismo y otros delitos; aquí te presentamos toda la información.
¿Qué ha pasado en Venezuela en las últimas 12 horas?
Aquí el resumen de lo más relevante en las últimas 12 horas tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.
Nicolás Maduro dio sus primeras palabras al llegar a las oficinas de la DEA
Sus primeras palabras públicas fueron: "Good night... Happy New Year!", aquí todos los detalles en video.
Delcy Rodríguez debe asumir como presidenta encargada
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordena que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma como presidenta encargada del país tras la captura de Nicolás Maduro.
Se han filtrado las primeras imágenes de Nicolás Maduro en territorio estadounidense
Nicolás Maduro sale del cuartel de la DEA
El convoy que lleva a Nicolás Maduro sale del cuartel de la DEA en Manhattan, Nueva York. Ahora es conducido a un centro de reclusión en Brooklyn.
El Consejo de Seguridad de la ONU tendrá una reunión de emergencia
El Consejo de Seguridad de la ONU tendrá una reunión de emergencia para este lunes tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa. La sesión fue solicitada por Colombia y cuenta con el respaldo de Rusia y China.
Nicolás Maduro aterrizó en Manhattan a bordo de un helicóptero del gobierno estadounidense
Nicolás Maduro llega a Nueva York tras ser capturado por Estados Unidos
"Por ahora no le mando un abrazo": Andrés Manuel López Obrador rompió el silencio para arremeter contra Donald Trump
El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), rompió el silencio para arremeter contra Donald Trump tras la intervención militar en Venezuela y afirmó que Estados Unidos secuestró a Maduro. López Obrador afirmó que, aunque se encuentra retirado de la política, sus "convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente".
Delcy Rodríguez afirma que Venezuela no será "colonia" de Estados Unidos
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que el país no será una "colonia" de Estados Unidos y aseguró que el gobierno venezolano defenderá su soberanía frente a lo que calificó como una agresión extranjera, tras la detención del presidente Nicolás Maduro por autoridades estadounidenses. Además, reitero: "El único presidente es Nicolás Maduro".
Filtran primera foto de Nicolás Maduro tras su detención
Filtran la primera imagen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras ser arrestado por autoridades estadounidenses en su propio territorio.
Trump dijo que "habrá que hacer algo con México"
Afirmó que Claudia Sheinbaum es "una buena mujer", pero que "los cárteles gobiernan México". En paralelo, Sheinbaum condenó la intervención militar y pidió respeto al derecho internacional.
Trump desmarcó a María Corina Machado
Trump afirmó que María Corina Machado no cuenta con el respaldo suficiente para gobernar Venezuela y aseguró que sería "muy difícil" que pueda dirigir el país. El presidente de EU negó haber tenido contacto con la opositora.
Trump habló del futuro inmediato de Venezuela
Dijo que Estados Unidos gobernará Venezuela de forma temporal hasta una "transición segura". Dijo que empresas estadounidenses entrarían a "arreglar" la infraestructura y explotar las mayores reservas del mundo.
Washington confirmó cargos formales en Nueva York contra Maduro
El Gran Jurado del Distrito Sur de Nueva York formuló la acusación contra Nicolás Maduro; los cargos son de narcoterrorismo, conspiración y vínculos con criminales.
Estados Unidos lanzó una operación militar en Venezuela
Estados Unidos lanzó una operación militar en Venezuela, especialmente en Caracas, la capital del país, esto desde el viernes por la noche. Este sábado, Donald Trump confirmó que Nicolás Maduro fue capturado y sacado del país.