¿QUÉ PASÓ EN VENEZUELA? EN VIVO: EU ataca a Venezuela; MINUTO A MINUTO después de la captura de Nicolás Maduro

Estados Unidos.- La noche de ayer viernes 2 de enero de 2026, Estados Unidos comenzó una intervención militar en Venezuela que finalizó esta madrugada de sábado 3 de enero de 2026 con la captura del presidente venezolano desde 2013, Nicolás Maduro, y su esposa. El gobierno de Estados Unidos los acusa de narcoterrorismo y otros delitos; aquí te presentamos toda la información.

¿Qué ha pasado en Venezuela en las últimas 12 horas?

Aquí el resumen de lo más relevante en las últimas 12 horas tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.