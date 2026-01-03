Tras ataques a Venezuela, Donald Trump confirma la CAPTURA de Nicolás Maduro

Caracas, Venezuela.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido capturados en Venezuela después de una serie de ataques; ambos fueron capturados y llevados fuera del país tras una operación a gran escala de fuerzas armadas.

A través de un mensaje publicado en su red Truth Social a las 03:21 horas (tiempo Ciudad de México) de este 3 de enero de 2026, Trump aseguró que la operación fue realizada con éxito por Estados Unidos “en conjunto con fuerzas de seguridad estadounidenses”, y señaló que Maduro y su esposa habrían sido detenidos tras la ofensiva desplegada.

El presidente estadounidense informó que dará detalles hoy a las 11 horas desde Mar-a-Lago. "Los Estados Unidos de América han llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado junto con su esposa y sacado del país por vía aérea. Esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de los Estados Unidos", escribió Trump.

Trump confirma que Maduro fue capturado



El presidente de Estados Unidos, @realDonaldTrump, informó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y llevados fuera del país tras una operación a gran escala de fuerzas armadas de EUA en…

De acuerdo con la cadena CBS, Trump dio la autorización para realizar una serie de ataques dentro de Venezuela. Las explosiones se registraron en zonas civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital, Caracas. "El equipo hizo un gran trabajo (...) No hay otro país en la Tierra que pueda realizar semejante maniobra", dijo Trump tras los ataques de Estados Unidos a Venezuela.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela ha denunciado que las explosiones de esta madrugada son una "gravísima agresión militar" estadounidense. Además, ha decretado el estado de emergencia y ha llamado a sus ciudadanos a defender el país. "Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país, que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos", señaló el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino. Mientras que, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha publicado una lista de los, según afirma, lugares bombardeados en Venezuela e inhabilitados en algunos casos.

Así amaneció Venezuela, con ataque de EEUU en base militar y la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores



Con fuerte presencia militar en la frontera, las calles escuetas y todavía tanques militares humeantes.

La autopista Francisco Fajardo luce casi vacía este 3 de… pic.twitter.com/gVtQ4gRYn3 — Debate (@ELDEBATE) January 3, 2026

