Trump ofrece conferencia de prensa tras captura de Nicolás Maduro; EU gobernará Venezuela

Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anuncia que su gobierno va a gobernar Venezuela "hasta que llegado el momento se pueda hacer una transición segura", esta declaración se da en conferencia de prensa este sábado 3 de enero de 2026 después de que comunicó que Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados.

Trump aseguró que el objetivo es "paz, libertad y justicia". Y lanzó una advertencia, si hay resistencia de los restos del régimen de Nicolás Maduro, podría haber un segundo ataque de mayor escala. "Estaba oscuro; fue una operación letal", señaló. El presidente de Estados Unidos informó que "ningún efectivo estadounidense perdió la vida".

"Ha sido uno de los actos de demostración más importantes del poderío militar de Estados Unidos, en la historia de nuestro país", añadió Trump. El mandatario señaló que Maduro fue el capo de una vasta red criminal…, "responsable de la muerte de innumerables estadounidenses. Maduro y su esposa pronto enfrentarán todo el poder de la justicia estadounidense y serán juzgados en suelo estadounidense".

"AHORA Donald Trump anuncia que Estados Unidos va a gobernar Venezuela "hasta que llegado el momento se pueda hacer una transición segura"."



"Queremos paz, libertad y justicia", dice el presidente estadounidense.





Por otra parte señaló que van a reconstruir la industria petrolera, "lo que significa miles de millones de dólares". No descarta presencia de fuerzas estadounidenses en Venezuela. "No queremos que otra persona asuma el poder y que se repita la misma situación que hemos vivido durante los últimos años, así que vamos a seguir gobernando el país".

María Corina Machado no cuenta con el respaldo suficiente para gobernar

Trump afirmó que María Corina Machado no cuenta con el respaldo suficiente para gobernar Venezuela y aseguró que sería "muy difícil" que pueda dirigir el país. El presidente de EU negó haber tenido contacto con la opositora.

Mientras que en un mensaje en sus redes sociales, Machado afirmó: "Venezolanos, llegó la hora de la libertad". Señaló que Maduro enfrentará a la justicia internacional y llamó a una transición democrática inmediata, con Edmundo González Urrutia como presidente legítimo.

uD83DuDEA8#AHORA María Corina Machado: “Venezolanos, llegó la hora de la libertad”



La líder de la oposición reaccionó a la captura de Nicolás Maduro y aseguró que es “la hora de la libertad” para Venezuela.





Califican operación como exitosa

El presidente reconoció la labor de Peter Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, por las acciones militares contra el narcotráfico y la intervención en Venezuela. Mientras que Dan Caine, jefe de la operación de EU en Venezuela, comentó que el operativo se llamó 'Determinación absoluta' el cual llevó meses de planeación y entrenamiento. Destacó que participaron más de cincuenta bombarderos.

Gran jurado de Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de ser aliado del Cártel de Sinaloa

El Gran Jurado del Distrito Sur de Nueva York formuló la acusación contra Nicolás Maduro; los cargos son de narcoterrorismo, conspiración y vínculos con criminales. Según la acusación, Maduro y otros altos funcionarios venezolanos habrían conspirado durante años con organizaciones criminales para introducir cocaína a Estados Unidos. Entre los grupos señalados está el Cártel de Sinaloa, también aparecen Los Zetas.

uD83DuDDF3?uD83DuDCCC EL CASO MADURO TAMBIÉN TOCA A MÉXICO



El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó la acusación formal contra Nicolás Maduro.



El documento (del Gran Jurado del Distrito Sur de Nueva York) no es solo sobre Venezuela.



También menciona a México.





