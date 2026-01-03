VIDEO: Nicolás Maduro da sus PRIMERAS PALABRAS al llegar a Estados Unidos; así ingresó a las oficinas de la DEA

Nueva York, Estados Unidos.- El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dio sus primeras palabras después de llegar a las oficinas de la DEA (Administración de Control de Drogas, por sus siglas en inglés), esto tras haber sido capturado junto con su esposa, Cilia Flores, en un operativo militar que realizó Estados Unidos (EU) durante la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026, así como te lo ha dado a conocer TRIBUNA. Sus primeras palabras públicas fueron: "Good night... Happy New Year!", aquí todos los detalles en video.

Maduro, después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Stewart, en Nueva York, fue llevado a las oficinas de la DEA, donde se le vio simpático y dio unas palabras. "Good night... Happy New Year! (Buenas noches. Feliz año nuevo)", dijo en el edificio de la DEA en Manhattan previo a su traslado a la Cárcel Metropolitana de Brooklyn, donde ya fue puesto bajo custodia.

Ahora circula video de Nicolás Maduro entrando al edificio de la DEA en Nueva York, bajo custodia de autoridades estadounidenses.



En las imágenes se le ve ingresar caminando.



Saluda a personas alrededor.



Dice “good night”.



Y desea “happy new year”. pic.twitter.com/4s4pOA7bOb — Juan Ortiz uD83DuDDF3?uD83DuDC41?uD83DuDDE8 (@Juan_OrtizMX) January 4, 2026

La información compartida por la DEA señala que Maduro fue procesado y se le tomaron las huellas dactilares en la oficina, esto después de que llegara a la ciudad de Manhattan en un helicóptero que aterrizó en un helipuerto a orillas del río Hudson, cerca de la calle 31, en el lado oeste de Manhattan. Pero hay que recordar que primero llegó en un avión militar a un aeropuerto del norte del estado de Nueva York.

¿Qué cargos enfrenta Nicolás Maduro?

El Gran Jurado del Distrito Sur de Nueva York formuló la acusación formal contra Nicolás Maduro, la cual consta de los siguientes cargos:

Narcoterrorismo

Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos

Delitos vinculados con armas automáticas

Las acusaciones también señalan que Maduro y otros altos funcionarios venezolanos habrían conspirado durante años con organizaciones criminales para introducir cocaína a Estados Unidos. Entre los grupos señalados, a los que se les vincula, está el Cártel de Sinaloa; también aparecen Los Zetas. Maduro también es vinculado con Joaquín Guzmán Loera, alias 'El Chapo'. Se espera que la primera audiencia de Nicolás Maduro sea este próximo lunes 5 de enero de 2026, pero hasta el momento el hecho no ha sido confirmado por las autoridades.

#ÚltimaHora | Sale video de Nicolás Maduro llegando a Nueva York uD83DuDEA8uD83DuDD34 pic.twitter.com/pMvjoKkT07 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 4, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui