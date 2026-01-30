Díaz-Canel denuncia agresión económica de EU tras nuevas sanciones petroleras: "Es fascista y criminal"

La Habana, Cuba.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó de "fascista, criminal y genocida" la reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles a los países que suministren petróleo a la isla. A través de sus redes sociales, el mandatario cubano afirmó que esta medida pone en evidencia la naturaleza de una administración que, según sus palabras, ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense para fines personales.

La reacción del gobierno de La Habana se produce tras la orden ejecutiva firmada por Donald Trump, quien declaró una emergencia nacional argumentando que Cuba representa una amenaza para la seguridad de su país. Esta normativa permite a Washington aplicar impuestos adicionales a las importaciones provenientes de naciones que vendan o entreguen crudo a Cuba. Al respecto, el canciller Bruno Rodríguez denunció que Estados Unidos busca establecer un "bloqueo total" sobre los combustibles.

#ÚltimaHora | Donald Trump, firmó este jueves una Orden Ejecutiva para declarar emergencia nacional y activar un mecanismo que permita imponer aranceles a los países que vendan o suministren petróleo a Cuba uD83DuDD34 pic.twitter.com/9Cj3LiY49N — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 30, 2026

La situación es tensa debido a la actual vulnerabilidad energética de la isla, que ha visto disminuir drásticamente sus suministros habituales tras los recientes cambios políticos en Venezuela. Expertos señalan que Cuba podría enfrentar una crisis energética extrema en cuestión de semanas si no logra asegurar nuevos cargamentos de petróleo. En este contexto, Díaz-Canel arremetió contra el secretario de Estado, Marco Rubio, cuestionando a quienes niegan la existencia del bloqueo económico y lo describen simplemente como un "embargo en el comercio bilateral".

Por su parte, la administración estadounidense ha defendido la medida como una herramienta necesaria para contrarrestar lo que denominan "influencia maligna" de Cuba en la región y su apoyo a actores hostiles. Donald Trump ha mencionado abiertamente que el país caribeño difícilmente podrá sobrevivir a estas restricciones. Esta postura ha generado preocupación en socios comerciales de la isla, como México, que ha sido un proveedor importante de ayuda humanitaria e hidrocarburos, y que ahora se encuentra bajo la mira de los posibles aranceles de la Casa Blanca.

Finalmente, el gobierno cubano reiteró que estas medidas violan las normas internacionales de libre comercio y constituyen un acto de agresión que impacta directamente en la vida cotidiana de millones de personas. Mientras Washington endurece su postura con el objetivo de forzar un cambio político en La Habana, las autoridades de la isla mantienen su rechazo tajante, calificando la situación como una escalada sin precedentes.

#Nacional | Claudia Sheinbaum expresó que la aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba “podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance” uD83DuDDE3? pic.twitter.com/ZX94WGl7fd — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 30, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui

