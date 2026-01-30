Donald Trump nomina a Kevin Warsh para presidir la Reserva Federal de Estados Unidos

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, anunció este viernes 30 de enero la nominación del banquero y economista Kevin Warsh como nuevo presidente de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed), en sustitución de Jerome Powell.

Kevin Warsh, de 55 años, fue gobernador de la Reserva Federal entre 2006 y 2011 y, con solo 35 años, se convirtió en el miembro más joven en ocupar ese cargo en la historia del banco central estadounidense. Además, trabajó como asesor económico del expresidente George W. Bush y actualmente está vinculado a la Hoover Institution, uno de los centros de pensamiento conservadores más influyentes de California.

Me complace anunciar que nomino a Kevin Warsh para presidir la Reserva Federal", escribió Trump en su red social Truth Social, donde destacó la trayectoria del economista y expresó plena confianza en su liderazgo. Según el mandatario, Warsh 'tiene el perfil perfecto' y 'pasará a la historia como uno de los grandes presidentes de la Fed, tal vez el mejor'.

Trump apuesta por Kevin Warsh para la presidencia de la Reserva Federal

Warsh ya había sido considerado por Trump durante su primer mandato para encabezar la Fed, aunque finalmente el presidente optó por Jerome Powell, nombrado en 2017. Powell asumió formalmente el liderazgo del banco central en febrero de 2018 y fue ratificado en el cargo por el presidente Joe Biden (2021-2025). Durante su gestión, la Reserva Federal enfrentó desafíos como la pandemia de Covid-19 y un periodo de inflación que alcanzó máximos históricos.

La eventual llegada de Warsh se da tras las crecientes dudas sobre la independencia de la Reserva Federal. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha presionado reiteradamente para que los tipos de interés bajen de forma más rápida y sostenida. En septiembre pasado, el mandatario designó a Stephen Miran como miembro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), encargado de decidir la política de tasas, y su Administración ha impulsado un proceso inédito para forzar la salida de Lisa Cook, también integrante del organismo.

Fuente: Tribuna del Yaqui.