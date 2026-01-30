ICE mantiene recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán: "Debe ser considerado armado y peligroso"

Washington, DC, Estados Unidos.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) reafirmó la recompensa de 10 millones de dólares por la captura de Iván Archivaldo Guzmán Salazar. Tras la detención de sus hermanos Ovidio y Joaquín, las autoridades estadounidenses lo identifican como el principal líder de 'Los Chapitos', facción del Cártel de Sinaloa. Mediante la red social X, las agencias advierten que Guzmán Salazar está prófugo y "debe ser considerado armado y peligroso".

La situación del cártel se volvió crítica tras la captura de Ismael 'El Mayo' Zambada en 2024, lo que provocó una fragmentación interna. Actualmente, la estructura de los hijos del 'Chapo' se encuentra debilitada y bajo el asedio de 'La Mayiza', grupo liderado por el hijo de Zambada. A este conflicto se suma la pérdida de piezas clave como Oscar Noé Medina, alias 'El Panu', quien fue asesinado a finales de 2025 en la Ciudad de México, restándole capacidad operativa a la facción.

En el ámbito judicial, el panorama para la familia Guzmán es complicado. Ovidio Guzmán López se declaró culpable en julio de 2025, aceptando pagar 80 millones de dólares como reparación de daños. Por su parte, Joaquín Guzmán López hizo lo mismo en noviembre del año pasado, admitiendo cargos por narcotráfico y lavado de dinero. Ambos hermanos han optado por colaborar con la justicia de Estados Unidos para reducir sus condenas.

A pesar de los golpes recibidos, Iván Archivaldo y su hermano Jesús Alfredo aún mantienen el control de plazas estratégicas. Sin embargo, el desafío para este 2026 es mayúsculo; deben evitar la desintegración total de su estructura mientras enfrentan la presión constante de las autoridades y de grupos rivales. La descripción de ICE es tajante al señalar que, pese a su apariencia, "este matón debe considerarse armado y peligroso", lo que refleja la urgencia de su localización para frenar el flujo de drogas hacia el norte.

El futuro de lo que queda de este imperio criminal se decidirá en los próximos meses. Mientras Ovidio y Joaquín esperan sus sentencias definitivas para mediados de 2026, Iván Archivaldo se consolida como el objetivo principal de las agencias internacionales. La supervivencia del cártel depende ahora de su habilidad para mantener la cohesión de un grupo que, tras años de dominio, hoy enfrenta su etapa más inestable y riesgosa debido a las traiciones internas y la ofensiva militar.

