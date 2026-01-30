Luigi Mangione, acusado de asesinato del CEO de UnitedHealthcare, evade pena de muerte pese a ser declarado culpable

Estados Unidos.- Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, no se enfrentará a la pena de muerte después de que la jueza Margaret Garnett aceptó retirar los casos de asesinato con arma de fuego y acoso, los cuales son los que convierten su caso en proceso federal con posible pena capital.

La decisión de la jueza radica en la necesidad de que los cargos cumplan con 'a definición legal federal de delito violento como cuestión de derecho', algo que solo ocurre en los delitos que no contemplan la pena de muerte. "Este caso seguirá adelante con el juicio por los cargos primero y segundo, que señalan al acusado de causar la muerte de Brian Thompson en virtud de las leyes federales contra el acoso", mencionó la jueza.

Por cada uno de sus delitos, Mangione puede alcanzar la cadena perpetua sin la posibilidad de solicitar libertad condicional. La jueza dictaminó este viernes 30 de enero de 2025 que se admitirán en el juicio las pruebas recuperadas de su mochila al momento de su detención.

No obstante, la defensa de Mangione había pretendido que se eliminaran, alegando que el registro a su mochila fue ilegal, ya que no había una orden judicial, donde se encontraron una variedad de objetos como una pistola o un cargador lleno, pruebas suficientes para relacionarlo con el asesinato. El joven de 27 años se ha declarado inocente de asesinar a tiros a Brian Thompson el día 4 de diciembre de 2024 en Manhattan.

