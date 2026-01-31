Juez ordena liberar a niño de cinco años y a su padre detenidos por agentes del ICE en Texas

Washington, Estados Unidos.- Un juez federal de Estados Unidos ordenó la liberación del niño ecuatoriano Liam Conejo Ramos, de cinco años, y de su padre, quienes permanecen detenidos en un centro de inmigración en Texas desde el pasado 20 de enero, tras ser trasladados desde Minnesota en un caso que ha provocado indignación y protestas a nivel nacional.

El juez Fred Biery determinó que ambos deberán ser liberados antes del martes del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, ubicado en Dille, según informó el diario Express-News. En su fallo, el magistrado criticó duramente la actuación del gobierno federal al señalar que el caso tiene su génesis en la búsqueda mal concebida e incompetentemente implementada por el gobierno de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si requiere traumatizar a los niños.

Liam fue uno de los cuatro menores detenidos el pasado 22 de enero por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el distrito escolar de Columbia Heights, en Minnesota, durante las redadas intensivas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump en ese estado, operativos que, de acuerdo con reportes locales, han dejado al menos dos personas fallecidas.

El menor y su padre fueron arrestados en la entrada de su vivienda cuando regresaban de la escuela y posteriormente trasladados a Texas. El caso generó una ola de indignación tras difundirse una fotografía en la que se observa al niño con un gorro azul de invierno con orejas de conejo y una mochila de Spider-Man, mientras un agente federal encapuchado permanece detrás de él, a la espera de que su madre abriera la puerta.

Fuente: Tribuna del Yaqui