Revelan último paquete de archivos del caso Jeffrey Epstein: Aparecen Trump, Bill Gates y Elon Musk

Washington, Estados Unidos.- Este viernes 30 de enero de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó más de tres millones de páginas adicionales de documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein. En dichos archivos aparecen mencionados multimillonarios como Bill Gates y Elon Musk, así como George Bush, además de expresidentes del vecino país de México como Bill Clinton y el actual mandatario Donald Trump, entre otros nombres.

Cabe destacar que algunos de los documentos incluyen correos electrónicos con supuestas conversaciones que el criminal habría sostenido con políticos, así como comunicaciones internas del Buró Federal de Investigaciones (FBI) relacionadas con entrevistas a presuntas víctimas de violación en propiedades vinculadas a Epstein. Entre los contenidos más perturbadores de los mensajes revelados, enviados el 28 de agosto de 2019, se encuentra el testimonio de una presunta víctima que afirmó haber sido testigo del presunto cercenamiento de bebés como parte de un ritual.

Por su parte, una persona cuya identidad no fue revelada declaró ante el FBI que en el año 2020 fue presuntamente violada por Epstein y Clinton a bordo de un "yate grande". Asimismo, señaló que, aunque no habrían participado directamente, en ese mismo lugar se encontraban Donald Trump y Melania Trump. En relación con este tema, la Casa Blanca se pronunció recientemente y aseguró que los archivos "pueden incluir imágenes, documentos o videos falsos o falsificados".

Asimismo, se precisó que los documentos también podrían contener afirmaciones falsas atribuidas al republicano, las cuales habrían sido presentadas al FBI antes de las elecciones de 2020. Por su parte, The New York Times informó que los enlaces a algunos correos electrónicos dejaron de funcionar durante un par de horas; sin embargo, posteriormente fueron restablecidos. El mismo medio explicó que una portavoz del Departamento de Justicia justificó la ausencia temporal de los enlaces al señalar que el sistema se encontraba caído "por sobrecarga".

uD83DuDEA8 Department of Justice Publishes 3.5 Million Responsive Pages in Compliance with the Epstein Files Transparency Act



uD83DuDD17https://t.co/eGeSO5qkVY pic.twitter.com/SRhcdg70N0 — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) January 30, 2026

Por último, se detalló que en este nuevo paquete se incluyen más de 2 mil videos y 180 mil imágenes, por lo que, al compararlo con la entrega anterior, el total de archivos asciende actualmente a cerca de 3.5 millones de páginas. Las únicas identidades censuradas corresponden a las personas afectadas. "Algunas imágenes pornográficas, ya fueran comerciales o no, han sido censuradas, dado que el Departamento ha considerado a todas las mujeres que aparecían en ellas como víctimas. No se ha censurado a personalidades ni políticos", indicó la dependencia federal.

Fuente: Tribuna del Yaqui