Tras orden de Trump por aranceles a países que apoyen a Cuba, De la Fuente habla con Marco Rubio

Ciudad de México.- El pasado viernes 30 de enero de 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México confirmó que el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo durante la tarde una llamada telefónica con el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que abordaron temas relacionados con la colaboración entre ambos países, actualmente encabezados por Claudia Sheinbaum y Donald Trump.

De acuerdo con una publicación realizada en X (antes Twitter), la dependencia federal precisó que De la Fuente y Rubio "reiteraron la disposición de ambas dependencias para estrechar la colaboración bilateral en las agendas de interés común". Dicha conversación se llevó a cabo después de que Sheinbaum Pardo solicitara al funcionario mexicano que se comunicara con el político y diplomático conservador, luego de que el republicano ordenara la imposición de aranceles a países que provean petróleo a Cuba.

La propia mandataria federal abordó este tema durante la conferencia matutina del día de ayer, donde advirtió sobre una posible crisis humanitaria en caso de que se desampare a dicha nación. No obstante, aclaró que bajo ninguna circunstancia pondrá en riesgo la economía de México. "He pedido al secretario de la Fuente que hable con el Departamento de Estado para conocer los alcances y hacerle saber al gobierno de los Estados Unidos lo que significaría una crisis humanitaria, sobre todo nuestra solidaridad siempre con el pueblo cubano, que es lo más importante", expresó.

La presidenta esperará a conocer los detalles para tomar una decisión

Por su parte, quien también se pronunció al respecto fue Eugenio Martínez Enríquez, embajador de Cuba en México, quien utilizó su perfil de X (antes Twitter) para manifestarse sobre el tema. En su mensaje, señaló que con "vulgares mentiras" Estados Unidos pretende justificar "una decisión cruel e ilegal contra el pueblo cubano", haciendo hincapié en que "no debe permitirse semejante atropello", afirmó el exsubdirector de la Dirección de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior, cargo que desempeñó entre 2004 y 2008.

Es importante recordar que Donald Trump, el pasado jueves 29 de enero de 2026, durante la premiere del documental de su esposa Melania, se refirió a la isla como "una nación en decadencia" y, según medios estadounidenses, incluso consideró que no podrá superar esta crisis. "Me siento mal por Cuba. Pienso que Cuba no podrá sobrevivir", afirmó. Mientras tanto, la titular del Ejecutivo federal esperará a conocer los alcances reales de la orden emitida por Trump.

Fuente: Tribuna del Yaqui