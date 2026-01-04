60 años, 60 historias: Así terminaba el reinado más largo

Ciudad Obregón, Sonora.- El 8 de septiembre del 2022 corrió por el mundo una noticia que sacudió al Reino Unido al darse a conocer el fallecimiento de la reina Isabel en el Castillo de Balmoral, Escocia.

La muerte de Su Majestad a los 96 años de edad, que se diagnosticaba por vejez, según su certificado de defunción, fue el titular de esta casa editorial, donde se presentaba como un hecho que marcaba el fin de una era.

Fue considerada como la reina más querida por generaciones y el último ícono del siglo XX tras su reinado de siete décadas, en las que logró el respeto de los 15 primeros ministros que gobernaron el Reino Unido en su nombre.

La monarca ascendió al trono en el mes de febrero del año 1952, donde permaneció hasta el día de su muerte en septiembre del 2022. Durante 10 días toda Gran Bretaña mantuvo el luto nacional por la partida de la reina, pues con ella murió también toda una época del mundo moderno.

Su hijo, el príncipe Carlos, se convirtió en el rey Carlos III, luego de que generaciones habían conocido solo la figura femenina en el reinado. Los principales líderes mundiales enviaron sus condolencias y lamentaron el fallecimiento de quien logró marcar una época en Gran Bretaña.

El próximo 21 de abril la reina Isabel II, que tuvo cuatro hijos, estaría cumpliendo los 100 años de edad y seguramente seguiría ostentando la corona. La reina pudo presenciar las celebraciones del 'Jubileo de Platino' por sus 70 años en el trono unos meses antes de su partida. Se dijo que la monarca murió mientras dormía y se habría ido de este mundo con mucha paz.

Fuente: Tribuna del Yaqui