China envía contundente mensaje a Estados Unidos: Exige liberación de Nicolás Maduro

Pekín, China.- La detención (también referida por algunos gobiernos como secuestro) de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, por parte del Gobierno de Estados Unidos (EU), continúa generando reacciones a nivel internacional. Ahora, el Gobierno de China fijó postura sobre un hecho que ha sacudido la política latinoamericana: Pekín exigió la liberación inmediata del jefe de Estado venezolano y de su esposa, Cilia Flores, al considerar que su traslado a territorio estadounidense vulnera el derecho internacional.

El pronunciamiento chino se da luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara que Maduro fue capturado en Caracas y llevado a Nueva York, donde permanece recluido en una prisión federal, acusado de diversos delitos relacionados con narcotráfico y corrupción.

#Mundo | VIDEO: Nicolás Maduro da sus PRIMERAS PALABRAS al llegar a Estados Unidos; así ingresó a las oficinas de la DEA uD83DuDDE3?uD83DuDEA8https://t.co/dznvCXHO6o — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 4, 2026

Así fue la detención de Nicolás Maduro

De acuerdo con información difundida por la Casa Blanca, Nicolás Maduro y su esposa fueron detenidos durante una operación relámpago ejecutada en la madrugada del sábado 3 de enero de 2026 en Caracas. El operativo, identificado como 'Resolución Absoluta', derivó en el traslado inmediato de la pareja presidencial a EU.

Maduro fue llevado primero a una base de la Guardia Nacional Aérea en el estado de Nueva York, donde fue procesado bajo estrictas medidas de seguridad, para después ser ingresado al Metropolitan Detention Center de Brooklyn. Imágenes difundidas por autoridades estadounidenses muestran al mandatario venezolano caminando escoltado por agentes federales en instalaciones vinculadas a la DEA.

Tras su captura, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiera de forma interina la jefatura del Ejecutivo.

¿Qué dijo China sobre la captura de Maduro?

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China manifestó su "grave preocupación" por lo que calificó como una acción que atenta contra la soberanía de Venezuela. A través de un comunicado, Pekín pidió a EU garantizar la seguridad personal de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, así como liberarlos de inmediato.

China señaló que el traslado del mandatario venezolano fuera de su país contraviene los principios de la Carta de las Naciones Unidas y representa un intento de derrocamiento del gobierno venezolano. Asimismo, insistió en que los conflictos políticos deben resolverse mediante el diálogo y la negociación, no a través de acciones unilaterales.

Chinese Foreign Ministry Spokesperson's Remarks on the U.S Military Strikes on Venezuela. #Venezuela pic.twitter.com/FYCjJ8JIWz — China Consular Affairs (@Consular_CHN) January 4, 2026

La relación entre China y Venezuela

Venezuela y China mantienen una estrecha relación diplomática y económica desde hace años, fortalecida durante los gobiernos de Xi Jinping y Nicolás Maduro. Pekín ha respaldado de manera reiterada al gobierno venezolano frente a sanciones y presiones externas, destacando la autodeterminación de los pueblos como eje central de su política exterior.

Horas antes de su posicionamiento oficial, China emitió un aviso consular recomendando a sus ciudadanos evitar viajes a Venezuela, ante el deterioro de la situación de seguridad en el país sudamericano.

Fuente: Tribuna del Yaqui