Cuba reporta MUERTE de 32 de sus militares durante ataque de Estados Unidos en Venezuela

La Habana, Cuba.- El gobierno de Cuba, encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel, aseguró que 32 ciudadanos cubanos murieron durante la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela la madrugada del sábado 3 de enero de 2026, que culminó con la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El medio oficialista Cubadebate sacó a la luz esta cifra y citó a fuentes del gobierno cubano, señalando que los fallecidos cumplían misiones oficiales en Venezuela y murieron en combate directo o como consecuencia de los bombardeos por parte de Estados Unidos.

uD83CuDDE8uD83CuDDFA| Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de #Venezuela, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos.#HonorYGloria



uD83DuDD17| https://t.co/cHs58800i9 pic.twitter.com/rRqGvYje1i — Presidencia Cuba uD83CuDDE8uD83CuDDFA (@PresidenciaCuba) January 5, 2026

"Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela... perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano", señala un boletín compartido por el gobierno de aquel país.

También señala que fieles a sus responsabilidades con la seguridad y la defensa, "nuestros compatriotas cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones".

Díaz-Canel decretó dos días de luto tras la baja de sus compatriotas en la operación estadounidense que culminó con la captura del presidente venezolano. "Comparto dolor e indignación con nuestro pueblo y especialmente con los seres queridos de nuestros valerosos compañeros. Al abrazar a sus familiares y amigos, en esta hora infausta, reitero mi gran afecto, admiración y orgullo por ellos y su heroico comportamiento", señaló el presidente vía X, antes Twitter.

Comparto dolor e indignación con nuestro pueblo y especialmente con los seres queridos de nuestros valerosos compañeros. Al abrazar a sus familiares y amigos, en esta hora infausta, reitero mi gran afecto, admiración y orgullo por ellos y su heroico comportamiento.#HonorYGloria — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui