HORA Y FECHA: Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecerán ante tribunal federal de Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.- Después de haber sido capturados y extraídos de Venezuela por Estados Unidos, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecerán este lunes 5 de enero de 2026 ante un tribunal federal de Nueva York en lo que será su primera audiencia judicial.

De acuerdo con el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ambos serán presentados ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, en Manhattan, a las 12:00 horas locales (11:00 horas tiempo Ciudad de México). Desde la noche del pasado sábado 3 de enero, Maduro y Flores permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad.

Última Hora: Nicolás Maduro será presentado mañana al mediodía (12:00pm ET) ante la Corte del Distrito Sur de NY en Manhattan para ser formalmente procesado, de acuerdo con diversos medios en Estados Unidos. pic.twitter.com/it3l57Zezo — Arturo Ángel (@arturoangel20) January 4, 2026

La audiencia se realizará luego de que el gobierno estadounidense anunciara la captura del mandatario venezolano en Caracas, durante una operación militar que incluyó ataques aéreos contra objetivos en territorio venezolano y que, según reportes periodísticos, ha ocasionado la muerte de 80 personas.

¿Qué cargos enfrenta Nicolás Maduro?

De acuerdo con lo presentado por las autoridades de Estados Unidos, Maduro enfrenta cuatro cargos federales en Estados Unidos:

Conspiración de narcoterrorismo

Conspiración para la importación de cocaína

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos

Conspiración para poseer dichos artefactos en apoyo de actividades criminales

La esposa de Maduro, Cilia Flores, también figura como acusada en la nueva acta de imputación. Las acusaciones forman parte de una nueva acta del Departamento de Justicia de Estados Unidos, recientemente desclasificada, que señala a Maduro como líder de un "gobierno corrupto e ilegítimo" sostenido por una amplia operación de narcotráfico que habría permitido el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Aunque los cargos son similares a los presentados en 2020 durante la primera administración de Donald Trump, la nueva acusación, presentada bajo sello antes de Navidad, incluye imputaciones adicionales contra Flores.

La acusación sostiene que Maduro se asoció con "algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos del mundo", entre ellos el Cártel de Sinaloa y Los Zetas, ambos originarios de México.

The U.S. has released new photos of Nicolás Maduro in custody after getting off the Plane at Stewart Air National Guard Base in New York. pic.twitter.com/gSEmteSMxN — Complex (@Complex) January 4, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui