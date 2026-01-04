Manifestaciones en Irán contra el Gobierno, en aumento; reportan al menos 12 muertos

Teherán, Irán.- La noche de este sábado 3 y durante la madrugada del domingo 4 de enero, elementos de distintos cuerpos de seguridad del Gobierno de Irán desplegaron un operativo en diversas zonas de Teherán y en regiones del oeste del país, luego de que se reportaran nuevas manifestaciones relacionadas con el aumento del costo de vida y el descontento social acumulado en los últimos días. Hasta ahora, las protestas han dejado alrededor de 12 muertos en la nación.

De acuerdo con reportes, la muerte más reciente ocurrió el sábado 3 de enero, durante la noche, cuando grupos de manifestantes comenzaron a concentrarse en distintos puntos de la capital iraní y en ciudades medianas y pequeñas del oeste del país.

Las protestas contra el Gobierno de Irán cumplen 7 días este domingo. Foto: Internet

Es importante señalar que estas movilizaciones forman parte de una serie de protestas iniciadas el pasado domingo 28 de diciembre, que con el paso de los días han incorporado consignas de carácter político.

Las autoridades iraníes señalaron que las concentraciones en Teherán fueron de alcance limitado, con grupos estimados entre 50 y 200 personas, en su mayoría jóvenes. Durante estas protestas se escucharon consignas contra el Gobierno y se registraron incidentes aislados, como el lanzamiento de piedras y la quema de algunos contenedores de basura, sin que se reportaran daños mayores en la capital.

Sin embargo, la situación fue distinta en otras regiones del país. En el oeste de Irán, las protestas derivaron en enfrentamientos más intensos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Según un recuento basado en informes oficiales y reportes de medios locales, las movilizaciones alcanzaron al menos 40 ciudades, donde se reportaron actos violentos y ataques a instalaciones públicas.

Confirman una nueva muerte tras protestas en Irán

Las autoridades informaron que, como saldo de los enfrentamientos registrados desde el miércoles, al menos 12 personas han muerto, entre ellas civiles y miembros de las fuerzas de seguridad. El incidente más reciente habría ocurrido en Malekshahi, un condado con una importante población kurda, donde se confirmó la muerte de un elemento de seguridad tras un enfrentamiento frente a una comisaría.

Medios oficiales señalaron que un grupo de personas intentó ingresar por la fuerza a instalaciones policiales, lo que provocó la intervención armada de las autoridades; esto causó la muerte del agente. Sin embargo, el gobierno iraní ha reconocido que no todos los incidentes han sido documentados de manera detallada, por lo que el número de víctimas podría incrementar en las próximas horas o días.

Ante este escenario, el Gobierno advirtió que mantendrá el despliegue de policías y fuerzas de seguridad mientras continúen las manifestaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui