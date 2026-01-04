Papa León XIV se pronuncia tras ataque de EU y detención de Nicolás Maduro: Esto dijo

Ciudad del Vaticano.- La violenta detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por fuerzas especiales de Estados Unidos (EU) continúa generando reacciones a nivel internacional. Ahora, se suma la postura del Papa León XIV, la máxima autoridad De la Iglesia Católica, quien este domingo 4 de enero expresó su preocupación por la situación en el país sudamericano.

Durante su mensaje dominical desde la Ciudad del Vaticano, el pontífice subrayó que el rumbo que tome Venezuela debe priorizar la paz, el respeto a los derechos humanos y la estabilidad institucional. Aquí los detalles.

El mensaje del papa León XIV sobre Venezuela

Desde la ventana del Palacio Apostólico, tras el rezo del Ángelus, el Papa León XIV afirmó que sigue con atención y preocupación los acontecimientos ocurridos en Venezuela el sábado 3 de enero, cuando en medio de un bombardeo, fue secuestrado el presidente Nicolás Maduro; esta acción fue ordenada por su homólogo estadounidense, el empresario republicano Donald Trump.

En su mensaje, el Papa destacó que el interés superior debe ser el bienestar del pueblo venezolano, por encima de cualquier otro cálculo político o estratégico.

El bienestar del querido pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración y conducir a la superación de la violencia y al emprendimiento de caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país", afirmó el Papa León XIV, de origen estadounidense.

Asimismo, el líder de la Iglesia católica pidió que se garantice la soberanía del país y que se respeten las normas constitucionales, así como los derechos humanos y civiles de toda la población. Subrayó que únicamente a través de caminos de justicia, paz y legalidad será posible superar el ciclo de violencia y confrontación que atraviesa la nación sudamericana.

El pontífice también hizo un llamado a promover un futuro basado en la cooperación, la concordia y la estabilidad, con especial atención a los sectores más vulnerables, quienes, dijo, son los principales afectados por la difícil situación económica y social que enfrenta Venezuela desde hace varios años.

Llamado a la soberanía y al Estado de Derecho

En su pronunciamiento, León XIV insistió en la importancia de preservar el Estado de Derecho como un elemento indispensable para la convivencia democrática. Señaló que cualquier acción que comprometa la soberanía nacional o debilite las instituciones (como el ataque del día de ayer) genera mayor incertidumbre y profundiza las divisiones internas.

El papa reiteró que el respeto a la Constitución y a las libertades fundamentales es esencial para restablecer la confianza entre los distintos actores políticos y sociales del país. Asimismo, subrayó que las soluciones duraderas deben construirse a partir del diálogo y no mediante el uso de la fuerza.

Como parte de su mensaje, León XIV invitó a la comunidad internacional y a los fieles católicos a orar por el futuro de Venezuela. Encomendó al país a la intercesión de la Virgen de Coromoto, patrona del pueblo venezolano, así como a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, los dos primeros santos venezolanos canonizados recientemente.

El pontífice confió en que la fe y la solidaridad puedan contribuir a un escenario de reconciliación y esperanza, en medio de un momento que calificó como delicado para la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui