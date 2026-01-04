Trump LANZA fuerte ADVERTENCIA a Delcy Rodríguez: "Enfrentará un precio muy alto" de no hacer lo correcto

Estados Unidos.- Como TRIBUNA te ha dado a conocer puntualmente, la madrugada del sábado 3 de enero de 2026, Estados Unidos realizó una fuerte operación militar en distintos puntos de Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Tras esto, Donald Trump dio a conocer que su país estará a cargo de Venezuela mientras se pueda realizar una transición democrática y pacífica. Sin embargo, Delcy Rodríguez, presidenta interina, ha desafiado a Trump, por lo que este ha lanzado una dura advertencia.

Trump advirtió a la presidenta interina de Venezuela que enfrentará "un precio muy alto" si no actúa conforme a lo que Washington considera correcto: "Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro". Las declaraciones fueron realizadas por Trump durante una entrevista con la revista The Atlantic, citada en el artículo titulado 'Delcy Rodríguez Might Be Next' (Delcy Rodríguez podría ser la siguiente) del periodista Michael Scherer.

En la entrevista telefónica, este domingo 4 de enero de 2026, el mandatario estadounidense afirmó que, de no cooperar, Delcy Rodríguez podría enfrentar consecuencias incluso mayores que las de Maduro, actualmente detenido en Nueva York bajo acusaciones de narcotráfico y terrorismo.

Trump defendió la operación militar llevada a cabo el sábado en Caracas, que incluyó bombardeos y la extracción de Maduro, al asegurar que la intervención de Estados Unidos permitirá una mejor calidad de vida para la población venezolana. Ante los señalamientos de injerencismo, sostuvo que el control que Washington ejercerá sobre el país sudamericano es preferible a la situación actual. "Reconstrucción, cambio de régimen… llámalo como quieras, es mejor que lo que tienen ahora mismo. No puede ser peor", expresó el presidente estadounidense, quien también calificó a Venezuela como un "país fallido".

¿Quién es Delcy Rodríguez?

Rodríguez es una abogada de 56 años que ha sido reconocida por su adhesión a los ideales de izquierda. Es hija de un militante marxista y se formó en derecho laboral en Francia y Reino Unidos. Durante su carrera ha escalado posiciones desde la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia en el 2013.

