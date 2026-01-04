VIDEO: Edmundo González se proclama "presidente de los venezolanos"; exige liberación de presos políticos

Caracas, Venezuela.- Después de la intervención de Estados Unidos en Venezuela sucedida ayer sábado 3 de enero de 2026 por la madrugada, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, y que Donald Trump afirmó que su país se haría cargo de Venezuela hasta que se pueda hacer una transición segura, el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia se proclamó este domingo 4 de enero de 2026 como el "presidente de los venezolanos".

Cabe señalar que la oposición sostiene que González Urrutia ganó los comicios del 28 de julio de 2024 con amplia ventaja, aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró vencedor a Nicolás Maduro, lo que generó acusaciones de fraude por parte de diferentes países y organismos internacionales. Además de proclamarse como presidente electo del país, exigió la liberación inmediata de los presos políticos.

Nuestro compromiso es: lealtad al pueblo, a la libertad y al Estado de derecho.



Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación.



Venezuela merece un futuro con derechos y esperanza. pic.twitter.com/a7IidGHYZH — Edmundo González (@EdmundoGU) January 4, 2026

González Urrutia llamó a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de seguridad del Estado a "hacer cumplir" lo que considera su victoria en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. "Como presidente de los venezolanos, hago un llamado sereno y claro a la fuerza armada nacional y a las fuerzas de seguridad del Estado. Su deber es hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024", señaló.

El líder de oposición señaló que la salida del país de quien "usurpó el poder" no es suficiente para normalizar la República; "Venezuela necesita verdad, justicia y reconciliación sin impunidad". Según lo que se ha informado hasta el momento, Washington ha comenzado a delinear un esquema de administración directa sobre el territorio venezolano. Afirmó que los cuerpos de seguridad deben cumplir con la Constitución y el mandato soberano. "Su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República", enfatizó.

"Ninguna transición democrática es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta", señaló al tiempo de exigir la liberación de los presos políticos, a quienes calificó como "rehenes de un sistema de persecución". Para finalizar, el presidente electo cerró su intervención con un mensaje de esperanza: "El país que viene debe ser un país de derechos, de instituciones y de esperanza. Y ese país lo construiremos juntos".

uD83DuDEA8WTF: Donald Trump announces he will RUN Venezuela until he decides it’s safe to hand it over to another government.



Trump just declared himself ruler of another country using the same lie used in Iraq, and the same path to another endless war. Evil.



pic.twitter.com/3Q5Z2RjGoq — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) January 3, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui