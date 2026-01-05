Aplazan audiencia de Ovidio Guzmán en EU; revelan cuándo se realizará la nueva comparecencia

Chicago, Estados Unidos.- Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, tenía prevista su comparecencia ante autoridades judiciales el próximo 9 de enero de 2026; sin embargo, este lunes dicha audiencia fue nuevamente pospuesta por autoridades estadounidenses. Cabe destacar que, a mediados de 2025, el imputado se declaró culpable de diversos delitos relacionados con el narcotráfico; este sujeto era conocido al interior del Cártel de Sinaloa con el alias de 'El Ratón'.

¿Cuándo será la nueva audiencia?

De acuerdo con medios estadounidenses, en lugar de llevarse a cabo en cuatro días, la audiencia fue postergada hasta el 10 de julio de 2026. El hijo de uno de los capos mexicanos más peligrosos de la historia aceptó los cargos que se le imputaban en julio de 2025 ante la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, en la ciudad de Chicago. El líder de la facción conocida como Los Chapitos admitió haber participado en la distribución de fentanilo, además de estar involucrado en otros delitos de carácter violento.

Asimismo, 'El Ratón' reconoció su responsabilidad en al menos tres homicidios, así como en diversos secuestros, por lo que finalmente se comprometió a pagar la cantidad de 80 millones de dólares, recursos que serían destinados a la reparación del daño. En aquel momento, el acusado alcanzó un acuerdo con las autoridades estadounidenses que lo convirtió en testigo clave dentro de investigaciones relacionadas con el narcotráfico, lo que implicaba proporcionar información relevante y testificar en contra de otros integrantes de organizaciones criminales.

Joaquín 'El Chapo' Guzmán

Un dato relevante es que, presuntamente, en caso de cumplir con las condiciones establecidas en dicho acuerdo, Guzmán López podría solicitar una reducción en su condena. Cabe señalar que fue detenido el 5 de enero de 2023 por fuerzas federales mexicanas en la comunidad de Jesús María, perteneciente a Culiacán, durante un operativo que dejó severas afectaciones en la entidad, incluyendo bloqueos carreteros, incendios y enfrentamientos armados.

Precisamente, este suceso fue denominado como el Segundo Culiacanazo, cuyas consecuencias aún se resienten en el norte del país debido a la persistente ola de violencia. Según información de Milenio, al momento de la captura de 'El Ratón' quedaron en el lugar dos cuatrimotos y varios vehículos blindados dentro del inmueble, algunos con cristales estrellados y pegatinas que portaban el alias con el que era identificado el ahora procesado, quien actualmente enfrenta la justicia en Estados Unidos.

