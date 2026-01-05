De 'El Mayo' a Caro Quintero: Nicolás Maduro y los narcos mexicanos con los que comparte cárcel

Nueva York, Estados Unidos.- El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, permanece internado en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, Nueva York, centro penitenciario que también alberga a los capos más peligrosos que han marcado la historia del crimen organizado en México. De acuerdo con investigaciones realizadas por agencias estadounidenses, al menos de estos narcotraficantes mantuvieron nexos criminales con el exmandatario sudamericano.

Después de ser capturado durante una operación militar desplegada en Caracas, la capital venezolana, Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses y posteriormente se realizó el traslado de ambos a Nueva York, donde el expresidente fue recluido en una de las prisiones federales más vigiladas del país. Según datos de Infobae, esta prisión es administrada por la Oficina Federal de Prisiones (BOP) y cuenta con una población de más de mil 300 reclusos.

El penal concentra a reos señalados por narcotráfico, terrorismo y delitos de alto impacto internacional. Gracias a los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y México, la entrega de decenas de criminales de alto impacto se han concretado para que sean juzgados por la justicia estadounidense. Hoy en día, muchas de esas figuras que alguna vez comandaron los diferentes cárteles mexicanos ahora son vecinos de Nicolás Maduro, a quien muchos consideran como un dictador.

Ismael 'El Mayo' Zambada

El exlíder del Cártel de Sinaloa fue capturado el pasado 25 julio de 2024 en suelo estadounidense, como parte de una traición por parte de Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de su exsocio Joaquín 'El Chapo' Guzmán. Zambada García es uno de los internos con mayor vigilancia dentro del Metropolitan Detention Center, mientras espera conocer su sentencia tras declararse culpable de varios delitos relacionados con el narcotráfico.

Rafael Caro Quintero

En febrero de 2025, 'El Narco de Narcos', como era apodado el fundador del Cártel de Guadalajara, fue entregado a Estados Unidos junto a otros 29 criminales, como parte de la cooperación entre México y el país vecino del norte. Caro Quintero, quien durante décadas encabezó la lista de los más buscados por la DEA, principalmente por el asesinato del entonces agente Enrique 'Kiki' Camarena, enfrenta cargos por narcotráfico, homicidio y conspiración.

Servando Gómez Martínez, 'La Tuta'

En agosto de 2025, el excabecilla de Los Caballeros Templarios y de La Familia Michoacana fue entregado a Estados Unidos. Según informes del Departamento de Justicia de aquel país, 'La Tuta' es señalado como operador financiero y estratega mediático de campañas para desacreditar a funcionarios federales, por lo que enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo, además de estar vinculado a delitos de violencia y lavado de dinero.

Vicente Carrillo Fuentes, 'El Viceroy'

El exjefe del Cártel de Juárez también fue entregado como parte del acuerdo que existe entre ambas naciones. El penal de Brooklyn lo mantiene bajo fuertes restricciones carcelarias, esto debido a su historial criminal marcado por la violencia y por dirigir una organización criminal que disputó el control de aquella frontera contra el Cártel de Sinaloa. En febrero de 2025, Vicente se declaró no culpable ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

Omar Treviño Morales 'Z-42'

Junto a su hermano Miguel Ángel Treviño Morales, alias 'El Z-40', el narcotraficante comandó el grupo criminal de Los Zetas, el cual dio paso a la fundación del Cártel del Noroeste (CDN). Su régimen de aislamiento es aún más severo debido a los antecedentes de violencia y fugas de la organización que encabezó. Se encuentra en este centro penitenciario desde abril de 2025 tras ser separado de su hermano.

