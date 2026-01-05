Delcy Rodríguez asume la presidencia de Venezuela tras detención de Nicolás Maduro

Caracas, Venezuela.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha formalizado el ascenso de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos durante la madrugada del sábado. A través de un fallo de la Sala Constitucional, se le han otorgado todas las atribuciones, facultades y deberes del cargo presidencial, con la misión de asegurar la continuidad del Estado y la defensa del país en este contexto de crisis.

Esta resolución judicial incluye una maniobra legal clave: El tribunal determinó que, bajo las circunstancias actuales, no se ha producido una "falta absoluta" de Maduro. Esta distinción permite que el gobierno evite la obligación constitucional de convocar a elecciones en un plazo de 30 días, consolidando el mando de Rodríguez de manera interina mientras se gestiona la situación del mandatario arrestado.

El anuncio oficial fue realizado mediante una transmisión obligatoria en cadena nacional por Tania D'Amelio, presidenta de la mencionada sala del TSJ. De esta forma, Rodríguez, a quien Maduro suele llamar 'tigresa' por su ferocidad en la defensa del proyecto oficialista, toma las riendas del Ejecutivo tras haber escalado posiciones estratégicas en la última década como ministra y vicepresidenta.

Por otra parte, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, exigió durante una transmisión en televisión nacional la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras su captura. "Llamamos al pueblo venezolano a mantenerse en calma para enfrentar juntos a la amenaza a la soberanía … exigimos la liberación inmediata del presidente Maduro y su esposa", declaró Rodríguez, acompañada de altos militares y autoridades del gobierno venezolano.

Durante su intervención, la vicepresidenta insistió en que Venezuela defenderá su soberanía nacional: "Defenderemos la dignidad de un pueblo que no se entrega. Que no se rinde. Que no va a ser colonia de nadie. Jamás volveremos a ser esclavos, jamás volveremos a ser colonia de ningún imperio. Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie".

La vicepresidenta reiteró que el país está listo para defender su soberanía y dignidad, siguiendo el legado del comandante Hugo Chávez. Además, anunció la creación del Consejo de Defensa de la Nación, un organismo destinado a coordinar acciones internas y abrir el diálogo con otros países. Rodríguez aseguró que el pueblo venezolano "encontrará el camino en paz y tranquilidad" y cerró su mensaje con una advertencia. "Lo que hoy le hicieron a Venezuela se lo pueden hacer a cualquiera".

Fuente: Tribuna del Yaqui