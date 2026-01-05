Estados Unidos defiende ante la ONU la intervención para la captura de Maduro en Venezuela

Washington.- El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró una reunión de emergencia este lunes tras la intervención de la administración Trump en Venezuela, que terminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. En dicha reunión, el gobierno estadounidense defendió el operativo, además de criticar a la organización por cuestionar la medida.

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, compartió su preocupación por el "incumplimiento de las normas del derecho internacional en relación" con la acción militar de Estados Unidos del pasado 3 de enero. El funcionario también calificó como "graves" las acciones del gobierno estadounidense y dijo que podrían sentar un precedente para el futuro de las relaciones entre los países.

Los argumentos del representante de #Venezuela ante el consejo de la #ONU para refutar la posición de los EEUU es aplastante, no hay manera de justificar el acto criminal que comete el ejército gringo que secuestra a Maduro por órdenes del Pedófilo Naranja, el mundo entero está… pic.twitter.com/lNzqiwbo3b — Valy uD83CuDFA9uD83CuDFAD (@liderfiscal) January 4, 2026

Varios embajadores ante la ONU también compartieron su preocupación por la incursión de Estados Unidos, la detención de Maduro y los futuros planes del gobierno de Trump para la política venezolana. No obstante, Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, defendió las acciones de la actual administración.

Waltz defendió la captura de Nicolás Maduro y negó que su país esté en guerra con Venezuela. Además, criticó al Consejo de Seguridad de la ONU por cuestionar la operación. El funcionario dijo que se trató de una "operación quirúrgica de aplicación de la ley" justificada. "Si las Naciones Unidas en este organismo confieren legitimidad a un narcoterrorista ilegítimo con el mismo trato en esta carta a un presidente o jefe de Estado elegido democráticamente, ¿qué clase de organización es esta?", dijo Waltz.

?? En la @ONU_es, #EstadosUnidos rechaza que #Venezuela esté bajo ocupación



uD83DuDD39Mike Waltz, embajador de #Washington en la #ONU, reiteró el argumento del Departamento de Estado norteamericano: la detención de #Maduro no fue un acto de guerra, fue una operación para cumplir una… pic.twitter.com/VkFy9r3JXs — Código Magenta (@CodigoMagentaMx) January 5, 2026

El funcionario estadounidense también dijo que no permitirán que "el hemisferio occidental se utilice como base de operaciones para adversarios, competidores y rivales de Estados Unidos". "No se puede seguir teniendo las mayores reservas energéticas del mundo bajo el control de adversarios de Estados Unidos", agregó.

Samuel Moncada, embajador venezolano ante las Naciones Unidas, denunció la "violación flagrante" de la carta de la ONU y el derecho internacional por parte de Estados Unidos. Además, solicitó la liberación inmediata y retorno seguro a Venezuela de Nicolás Maduro y su esposa.

"Venezuela es víctima de estos ataques por sus recursos naturales. El petróleo, la energía, los recursos estratégicos y la posición geopolítica de nuestro país han sido históricamente factores de codicia y presión externa. Cuando se utiliza la fuerza para controlar recursos, imponer gobiernos o rediseñar estados, nos enfrentamos a una lógica que rememora las peores prácticas del colonialismo y el neocolonialismo", aseguró el funcionario.

"Aceptar tal lógica significaría abrir la puerta a un mundo profundamente inestable en el que países con mayor capacidad militar podrían decidir por la fuerza el destino político y económico de otros estados. Este escenario no solo amenaza a Venezuela, sino también la paz y la seguridad internacionales en su conjunto", agregó.

El Consejo de Seguridad de la ONU debatió la situación en Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro. Colombia, Rusia y China condenaron la incursión de EE. UU., mientras Washington defendió que fue una operación policial. #ExpresoDeLaMañana | #nmásforo | #SiempreEnVivo |… pic.twitter.com/rblr3JRZoY — N+ FORO (@nmasforo) January 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui