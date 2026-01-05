Sheinbaum descarta llamada con Trump tras intervención de EU en Venezuela y amenazas a México

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este lunes 5 de enero, tras leer su posicionamiento ante la intervención de Estados Unidos (EU) en Venezuela, fue cuestionada sobre si buscará tener una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Esto respondió.

Ante los medios de comunicación reunidos este lunes, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano fue cuestionada sobre si próximamente tendrá una llamada telefónica con el presidente de EU, el empresario republicano Donald Trump, luego de que este orquestara un operativo para detener al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y amagara con actuar de forma similar en otros países de América Latina, como Colombia y hasta México.

Claudia Sheinbaum señaló que, de momento, el Gobierno de México, no tiene pensada una llamada con el mandatario estadounidense: "Por ahora no tenemos pensado una llamada".

Respecto a las "amenazas" de Trump, la presidenta de México recordó que "hay coordinación, hay colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos, sin subordinación". Apuntó que incluso hay un documento acordado por ambas naciones, los cuales contemplan cuatro principios para su relación:

Hay cuatro principios [...] que establecen el entendimiento con EU, que se estableció con el secretario del Departamento de Estado del Gobierno de los EU, es colaboración y coordinación basada en el entendimiento. En este documento están establecidos estos cuatro principios que son reconocidos por ambos países", señaló la presidenta.

Los principios son:

Respeto a la soberanía y la integridad territorial Responsabilidad compartida y diferenciada Respecto y confianza mutua Cooperación sin subordinación

Finalmente, Sheinbaum señaló que el Gobierno de EU ha señalado en repetidas ocasiones que tiene buenas relaciones con México.

Llamadas que ha tenido Sheinbaum tras detención de Maduro

Si bien la presidenta de México comentó que no tendrá llamada con Trump próximamente, informó que este sábado 3 de enero, tras la detención ilegal de Maduro en territorio venezolano por parte de autoridades estadounidenses, habló con su homólogo colombiano, el presidente Gustavo Petro. Asimismo, tuvo una llamada con el mandatario de España, Pedro Sánchez. Este último habría buscado el encuentro.

Agregó que ayer, domingo 4 de enero, hubo una reunión con cancilleres del Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Finalmente, dijo que mañana, martes 6 de enero, habrá reunión con la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'