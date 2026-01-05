"Soy presidente de la República Bolivariana de Venezuela, secuestrado por EU": Maduro en su primera audiencia

Nueva York, Estados Unidos.– Como TRIBUNA te informó, esta mañana de lunes 5 de enero de 2026 se realizó la primera audiencia de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ante una Corte del Distrito Sur de Nueva York. En la que Maduro se declaró "no culpable" de los cargos de narcotráfico y terrorismo que enfrenta en Estados Unidos y en la que además dijo que había sido secuestrado por el gobierno de Donald Trump.

Ante el juez federal Alvin Hellenstein, Maduro afirmó que continúa siendo el jefe de Estado venezolano y rechazó las acusaciones presentadas por las autoridades de Estados Unidos. "No soy culpable. Soy un hombre decente y sigo siendo el presidente de mi país", expresó al momento de fijar su postura legal.

"Soy Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Fui secuestrado en una intervención militar de Estados Unidos. Soy prisionero de guerra. Y me apego a los Acuerdos de Ginebra", respondió también Maduro según el periodista Arturo Ángel. En la misma audiencia compareció Cilia Flores, esposa del mandatario, quien también se declaró inocente de los cargos que le imputa el gobierno estadounidense. "No soy culpable. Soy totalmente inocente", respondió Flores.

ELECTRIZANTE AUDIENCIA DE NICOLÁS MADURO EN MANHATTAN.



Maduro no solo se declaró no culpable. Dijo: "Soy presidente de la República Bolivariana de Venezuela, secuestrado por EE UU y soy PRISIONERO DE GUERRA"



"¡Vas a pagar por todo!" Le gritó alguien del público.



HISTÓRICO.

Los cargos que enfrenta Maduro

De acuerdo con la fiscalía, Nicolás Maduro enfrenta al menos cuatro cargos federales, entre ellos:

Conspiración para cometer narcoterrorismo

Tráfico internacional de cocaína

Posesión de armas de uso exclusivo

Presunta orden de actos violentos para mantener el control de las actividades criminales investigadas

En el caso de Cilia Flores, se le acusa, entre otros señalamientos, de recibir sobornos para facilitar contactos entre organizaciones del narcotráfico y autoridades venezolanas. Durante su comparecencia, Cilia Flores presentaba lesiones visibles en el rostro, así como inflamación en la zona del ojo y la frente. Sus abogados solicitaron que sea valorada médicamente, petición que fue planteada ante el juez.

Desarrollo de la audiencia

Durante la diligencia, el juez solicitó a Maduro limitarse a responder los cuestionamientos procesales, luego de que el mandatario intentara ampliar sus respuestas más allá de lo requerido. Al ser cuestionado sobre si conocía sus derechos y la acusación formal, Maduro respondió que no, lo cual quedó asentado en el expediente.

El mandatario tomó notas durante la audiencia y pidió que estas no le fueran retiradas por el personal de la Corte. El acto judicial registró momentos de tensión cuando una persona del público increpó verbalmente a Maduro, situación que fue contenida por los alguaciles federales sin que la audiencia se suspendiera.

"VAS A PAGAR EN NOMBRE DE TODO EL PUEBLO VENEZOLANO. VAS A PAGAR!", le gritó alguien del público. Y Maduro respondió: "Yo también soy un hombre de Dios. Y soy prisionero de guerra", le respondió Maduro.

Difunden los bocetos de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en su comparecencia en Nueva York, donde se declararon "no culpables".



Jane Rosenberg

Fuente: Tribuna del Yaqui