"Tomaré de nuevo las armas": Petro le responde a Trump tras amenazarlo con intervenir Colombia

Colombia, Bogotá.- La tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos escaló este lunes 5 de enero después de que Gustavo Petro respondiera a la amenaza pública de Donald Trump sobre una intervención militar contra Colombia, como lo ocurrido en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro. "Por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero", dijo el economista, en alusión a su pasado en el M-19 y al pacto de paz de 1989.

La respuesta de Petro se conoció horas después de que el republicano afirmara desde su 'Air Force One' que Colombia es gobernada por "un enfermo, que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos, pero no va a seguir por mucho más tiempo, déjenme decirles". Durante la conversación con la prensa local, insistió en que el líder colombiano tiene "fábricas de cocaína” y que no descartaba una operación en su territorio: "Me suena bien".

uD83DuDEA8 Trump vuelve a encender alarmas: insinuó una operación militar en Colombia como la que hizo en Venezuela. Acusó a Petro de narcotráfico y dijo que “suena bien” una intervención. Petro respondió que se defendería “hasta con las armas” si atacan al país. pic.twitter.com/JmadvCqQZb — SNT Canal 9 (@sntparaguay) January 5, 2026

En su publicación, Petro afirmó que esperaría una traducción fiel antes de responder de forma definitiva: "Hoy veré si las palabras en inglés de Trump se traducen como dice la prensa nacional (…) responderé hasta saber lo que significa realmente la amenaza ilegítima de Trump". En ese mismo hilo, cuestionó a Marco Rubio por "desligar autoridades del presidente" y pidió que se lea la Constitución colombiana para entender que el jefe de estado es "comandante supremo" de la Fuerza Pública.

Luego subió el tono para hablar del estamento militar: "Cada soldado tiene una orden desde ya: Todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de Estados Unidos a la bandera de Colombia se retira inmediatamente". Antes de ese pronunciamiento, Petro ya había sido duro contra Washington por la operación en Venezuela. En un texto citado por El País, sostuvo que la captura de Maduro carecía de base legal y que "la detención se convierte en secuestro"; además, calificó lo ocurrido como "aberrante" y acusó a Trump de destruir el "Estado de Derecho" a nivel mundial.

uD83CuDDE8uD83CuDDF4uD83CuDDFAuD83CuDDF8 | LO ÚLTIMO: Gustavo Petro a Donald Trump: “A mí no me amenace, aquí lo espero si quiere”.



El mandatario colombiano afirmó que no aceptará invasiones, misiles ni asesinatos. pic.twitter.com/epwRyw0S5j — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 18, 2025

Desde el oficialismo, el senador Iván Cepeda rechazó las amenazas de Trump y defendió la soberanía colombiana: "No somos una colonia ni un protectorado de Estados Unidos", y añadió que el mandatario estadounidense se equivoca si cree que con "calumnias, insultos o amenazas" podrá intimidar o incidir en las elecciones.

Asimismo, la senadora María José Pizarro advirtió que cualquier ataque contra el presidente electo trasladaría responsabilidades políticas internas: "Si se atenta contra el presidente democráticamente electo… la responsabilidad recaerá enteramente sobre la derecha apátrida", y cuestionó el "lobby con mentiras" para comprometer la soberanía nacional. En el Ejecutivo, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, calificó de "infames" las expresiones de Trump y dijo que eran "carentes de respeto", al tiempo que defendió la vía diplomática frente a lo que consideró un tono intervencionista.

Petro dice que va a examinar muy de cerca las declaraciones últimas de Trump amenazando a Colombia y llama a un frente común de los países de América Latina para evitar ser tratados como esclavos https://t.co/x5flD8Ytrd pic.twitter.com/6rWCgEgRmT — Sandro Pozzi (@sandro_pozzi) January 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui