ÚLTIMA HORA: Nicolás Maduro se declara "NO CULPABLE" ante Corte de Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.- La mañana de este lunes 5 de enero de 2026, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, compareció ante una Corte del Distrito Sur de Nueva York (Estados Unidos). En esta, su primera audiencia ante autoridades estadounidenses, el mandatario se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico y terrorismo, al tiempo que sostuvo que sigue siguiendo el jefe de Estado de Venezuela.

Nicolás Maduro compareció ante un juez en Nueva York, EU, este lunes. Foto: Facebook

En la misma audiencia, su esposa, Cilia Flores, también se declaró inocente de las acusaciones en su contra.

Como se recordará, tanto el mandatario venezolano como su cónyuge, fueron detenidos por autoridades estadounidenses que intervinieron en Caracas, Venezuela, la madrugada del sábado 3 de enero de 2026, en un operativo que involucró lanzamiento de bombas en unidades habitacionales y la muerte de al menos 40 personas. Tras ser llevados a Nueva York, este lunes tuvieron su primera audiencia.

En esta, se señaló que Nicolás Maduro enfrenta al menos cuatro cargos formales, entre ellos conspiración para cometer narcoterrorismo, tráfico internacional de cocaína y posesión de armas de uso exclusivo. La Fiscalía también señala presuntos actos violentos ordenados para mantener el control de las operaciones criminales que se investigan. En el caso de Flores, se le acusa, entre otros señalamientos, de recibir sobornos para facilitar contactos entre narcotraficantes y autoridades venezolanas.

Primera audiencia de Nicolás Maduro ante un juez federal en EU

La audiencia estuvo a cargo del juez federal Alvin K. Hellerstein, quien leyó de manera resumida los cargos que enfrenta el mandatario venezolano. Durante la comparecencia, Maduro se presentó como "el presidente de Venezuela" y aseguró que fue capturado en su domicilio en Caracas, versión que forma parte de su defensa.

Debido a que el procedimiento se realizó en inglés, el acusado utilizó traducción simultánea para seguir el desarrollo de la audiencia. Tras escuchar los señalamientos, negó formalmente los cargos y reiteró que continúa siendo el jefe de Estado venezolano.

Cilia Flores también niega las acusaciones

Durante la misma diligencia judicial, Cilia Flores, esposa del mandatario, respondió en español al juez y se declaró completamente inocente de los delitos que se le imputan.

Ambos forman parte de un nuevo expediente presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que amplía una acusación inicial formulada desde 2020. El documento también incluye señalamientos contra otros integrantes del entorno político y familiar del mandatario venezolano, entre ellos su hijo, así como exfuncionarios del régimen.

Para su defensa, Maduro designó a Barry Pollack, abogado con amplia trayectoria en litigios federales y conocido por haber representado a Julian Assange, fundador de WikiLeaks. Si bien la audiencia arrancó este lunes, el proceso judicial podría extenderse durante meses y marcar un precedente en la relación entre Estados Unidos y Venezuela.

El mundo, mientras, permanece atento a este caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui