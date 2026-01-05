(VIDEO) Esposado y escoltado: Así trasladan a Nicolás Maduro a Corte de Brooklyn, NY

Nueva York, Estados Unidos.- Este lunes 5 de enero de 2026 se vivirá un momento inédito en la historia política de Venezuela. Tras haber sido capturado en su país y, posteriormente, encarcelado en Estados Unidos (EU), el presidente venezolano, Nicolás Maduro, comparecerá este día por primera vez ante una Corte federal en Brooklyn, Nueva York. Según reportes, ya se encuentra en camino para este proceso.

Durante las primeras horas de este lunes, comenzaron a circular fotos y videos que muestran el traslado del mandatario bajo un fuerte dispositivo de seguridad. En las imágenes, se aprecia al presidente Nicolás Maduro escoltado por autoridades estadounidenses y con esposas visibles.

VIDEO: Así trasladan a Nicolás Maduro a la Corte de Brooklyn

En los videos que se difundieron este lunes se observa a Nicolás Maduro caminando escoltado por agentes federales, con las manos esposadas, mientras es conducido hacia el vehículo que lo trasladará a la Corte de Brooklyn. Las imágenes confirman que el exmandatario permanece bajo estrictas medidas de seguridad desde su captura y su posterior ingreso al sistema judicial de EU.

El material audiovisual también muestra el despliegue de fuerzas de seguridad en los alrededores del tribunal, ante la expectativa internacional que ha generado su primera comparecencia judicial. De acuerdo con reportes oficiales, desde la noche del sábado Maduro permanece en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad.

Así fue el traslado de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a la Corte de Nueva York, donde tendrá su primera audiencia por los cargos de narcotráfico y terrorismo que enfrenta.



Fecha y hora de la audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York

Según información del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Nicolás Maduro comparecerá este lunes 5 de enero de 2026 ante el juez federal Alvin K. Hellerstein. La audiencia está programada para las 12:00 horas, tiempo local de Nueva York, lo que corresponde a las 11:00 horas, tiempo del centro de México. En esta diligencia judicial se formalizará su presentación ante la corte y se dará inicio al proceso legal que enfrentará en territorio estadounidense.

En la misma audiencia también está prevista la comparecencia de su esposa, Cilia Flores.

¿De qué se acusa a Nicolás Maduro en Estados Unidos?

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Nicolás Maduro enfrenta múltiples cargos federales, entre los que se incluyen acusaciones relacionadas con narcotráfico, terrorismo y posesión de armas de uso exclusivo. Las autoridades estadounidenses lo señalan como presunto integrante y líder de una estructura criminal que habría facilitado el tráfico de grandes cantidades de cocaína hacia ese país.

Entre los cargos que se le imputan se encuentran conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de drogas, así como posesión de armas y dispositivos destructivos con fines criminales. Estas acusaciones forman parte de una nueva acta de imputación que fue desclasificada recientemente, y que amplía los señalamientos presentados desde 2020.

La detención de Maduro por parte de fuerzas militares estadounidenses en Venezuela ha generado reacciones políticas y diplomáticas en distintas partes del mundo, pues el presidente de EU, Donald Trump, ha amenazado con replicar estos operativos en otras naciones de América Latina.

Por ahora, las naciones están atentas a esta primera audiencia en EU.

