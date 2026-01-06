Ciudad Obregón, Sonora.- El caos y la violencia reinaron aquella mañana del 6 de enero de 2021, así como te los dio a conocer TRIBUNA en la ciudad de Washington, cuando los partidarios de Donald Trump tomaron por asalto las oficinas del Congreso de Estados Unidos, en protesta por la derrota electoral del mandatario ante su rival, Joe Biden.

Las protestas iniciaron después de que Trump pidiera a sus seguidores que se manifestaran en contra de la certificación de la victoria del demócrata Biden. "En estos momentos, nuestra democracia se halla bajo un ataque sin precedentes. Esto no es una protesta, esto es una insurrección", señaló tajante Joe Biden, quien agregó que "el día de hoy es un doloroso recordatorio de cuán frágil es la democracia".

60 años, 60 historias: Caos en el Capitolio, seguidores de Trump toman por asalto el Congreso de EU

"Esto es un asalto al Capitolio, a los representantes del pueblo, a los funcionarios de policía que han prometido defenderlos y a los funcionarios que trabajan en el corazón de nuestra república. Es un asalto al imperio de la ley". "Lo que estamos viendo es un puñado de extremistas dedicados al desorden. No es disenso, es desorden. Es caos y bordea la sedición", subrayó Biden al dirigirse a la nación.

Cerca de mil soldados se movilizaron para tratar de contener los disturbios de los manifestantes, durante los cuales una mujer murió como parte de los ataques. Frente al caos que se registró, se incrementó el llamado a destituir al presidente Donald Trump, invocando la enmienda 25 de la Constitución de los Estados Unidos, que habla sobre la sucesión del mandatario y establece condiciones en las que se le puede inhabilitar, entre ellas, la falta de capacidad para ejercer el cargo.

